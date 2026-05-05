„Am terminat Epic Fury”. Într-un anunț neașteptat, șeful diplomației americane indică noua prioritate a SUA

Un avion F-15E Strike Eagle al Forțelor Aeriene ale SUA efectuează o realimentare în zbor, în timpul unei misiuni de bombardament nocturnă în cadrul Operațiunii Epic Fury, pe 5 aprilie 2026. FOTO: Usaf/U.S. Air / Zuma Press / Profimedia

Statele Unite au încheiat faza operanțiunilor militare ofensive împotriva Iranului, a spus marți șeful diplomației americane, Marco Rubio, reiterând declarațiile făcute în fața Congresului la aproape o lună de la instaurarea fragilului armistițiu dintre Washington și Teheran, scriu AFP și CNN.

„Operațiunea s-a încheiat. Epic Fury, așa cum a informat președintele Congresul – am terminat cu acea etapă”, a spus Rubio în timpul unei conferințe de presă la Casa Albă.

Secretarul de stat american a sugerat că prioritatea SUA o reprezintă acum redeschiderea Strâmtorii Ormuz.

„Acum trecem la acest Project Freedom”, a continuat Rubio, referindu-se la inițiativa lui Trump ca armata americană să protejeze navele comerciale care trec prin strâmtoare.

Casa Albă a notificat Congresul săptămâna trecută că ostilitățile împotriva Iranului au fost „încheiate”, întrucât s-a atins pragul de 60 de zile care ar fi necesitat autorizarea formală din partea legiuitorilor.

Totuși, președintele american Donald Trump nu a exclus reluarea campaniei de bombardamente în cazul în care negocierile eșuează sau dacă Iranul încalcă actualul armistițiu.

Întrebările legate de programul nuclear al Iranului – inclusiv stocul său de uraniu puternic îmbogățit – vor fi soluționate prin negocieri, a precizat Rubio.

„În ceea ce privește negocierile, cred că președintele a fost clar: o parte a procesului de negociere trebuie să vizeze nu doar îmbogățirea uraniului, ci și soarta acestui material care se află ascuns undeva”, a adăugat șeful diplomației americane.

„Nu vreau să pun în pericol negocierile, dar este suficient să spun că președintele și întreaga lui echipă sunt conștienți de importanța centrală a acestei chestiuni, iar aceasta va trebui abordată într-un fel sau altul”, a mai declarat marți secretarul de stat.

Trump cere Iranului să „fluture steagul alb al capitulării”

Tot marți, Donald Trump a ridiculizat capacitatea militară a Iranului și a susținut că Teheranul „ar trebui să fluture steagul alb al capitulării”, dar că este prea mândru pentru a face acest lucru.

Vorbind în fața presei în Biroul Oval, Trump a repetat că, în contacte private și contrar declarațiilor publice făcute de oficialii iranieni, Teheranul ar dori să încheie o înțelegere cu SUA.

„Ei joacă la cacealma, dar, permiteți-mi să vă spun, vor să încheie o înțelegere. Și cine nu ar face-o, când armata lor a dispărut complet?”, a spus liderul de la Casa Albă, citat de Reuters și Agerpres.

De asemenea, Trump a lăudat blocada americană asupra porturilor iraniene. „Acesta este ca o bucată de oțel. Nimeni nu va îndrăzni să conteste blocada. Și cred că funcționează foarte bine”, a mai susținut președintele american.

Când a fost întrebat ce ar trebui să facă Iranul astfel încât SUA să considere că a fost încălcat armistițiul, Trump a răspuns vag: „Ei bine, veți afla, pentru că vă voi spune”.

În schimb, iranienii „știu ce să nu facă” și „ar trebui să fluture steagul alb al capitulării”, a mai afirmat președintele SUA.