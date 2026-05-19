Marco Rubio, reproșuri pentru OMS: „A fost cam lentă”. SUA au părăsit organizația în urmă cu câteva luni

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat marţi că Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), din care preşedintele Donald Trump a retras Statele Unite, a fost „cam lentă” în identificarea epidemiei de Ebola din Republica Democrată Congo (RDC), informează France Presse, preluată de Agerpres.

Întrebat de reporteri cum intenţionează Statele Unite să reacţioneze, secretarul de stat a spus: „Principalii actori vor fi, evident, CDC (Centrele pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor, principala agenţie de sănătate publică din Statele Unite – n.r), precum şi Organizaţia Mondială a Sănătăţii, care, din păcate, a fost cam lentă în identificarea” acestei epidemii.

El a declarat că Statele Unite, care au alocat 13 milioane de dolari sub formă de ajutor pentru operaţiuni de „intervenţie imediată”, speră să deschidă aproximativ 50 de clinici pentru tratarea Ebola în RDC.

„Este puţin dificil de accesat pentru că este o zonă rurală (…) şi un loc unde se ajunge cu greu, într-o ţară devastată de război, din păcate”, a declarat Marco Rubio. „Vom investi mult efort acolo”, a promis el.

Statele Unite, sub preşedinţia lui Donald Trump, s-au retras oficial din OMS şi au redus finanţarea către Agenţia lor pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), care a fost puternic implicată în răspunsul la focarele anterioare de Ebola.

OMS a avertizat marţi cu privire la „amploarea şi viteza” epidemiei de Ebola, deja suspectată că a provocat peste 130 de decese şi care se răspândeşte în estul RDC.