Marco Rubio se declară optimist după discuţiile private cu oficiali iranieni: Există „fracturi” în cadrul ierarhiei iraniene

Şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio, s-a declarat luni optimist cu privire la posibilitatea de a colabora cu anumite elemente din cadrul guvernului iranian, afirmând că Washingtonul a primit unele mesaje private pozitive şi dând asigurări, pe de altă parte, că SUA îşi vor atinge „obiectivele” în câteva săptămâni, nu luni.

Există „fracturi” în cadrul ierarhiei iraniene, iar Statele Unite consideră că se vor impune personalităţi care au „puterea de a acţiona”, a explicat Marco Rubio în emisiunea Good Morning America de la postul ABC News, citat de News.ro. „Sperăm că aşa va fi”, a adugat secretarul de stat american.

„Există în mod clar oameni care ne vorbesc într-un mod în care cei care se aflau anterior la conducere în Iran nu ne vorbeau, despre lucruri pe care sunt dispuşi să le facă”, a spus el.

Preşedintele Donald Trump a declarat luni că Statele Unite poartă discuţii serioase cu un regim „nou” şi „mai rezonabil” din Iran, în contextul în care războiul intră în a cincea săptămână.

Secretarul de stat Marco Rubio a refuzat să spună cu cine anume negociază SUA. „Ei bine, nu vă voi dezvălui cine sunt aceşti oameni, pentru că probabil i-ar pune în pericol în faţa altor grupuri din Iran. Uitaţi-vă, există unele fracturi interne acolo”, a spus Rubio. „Şi dacă acum sunt la conducere oameni noi care au o viziune mai rezonabilă asupra viitorului, asta ar fi o veste bună pentru noi, pentru ei, pentru întreaga lume”, a continuat secretarul. „Dar trebuie să fim pregătiţi şi pentru posibilitatea, poate chiar probabilitatea, ca acest lucru să nu se întâmple”, a avertizat el.

Rugat să ofere mai multe detalii, Rubio a spus: „Există oameni acolo care spun unele lucruri corecte în privat. Dar, în cele din urmă, trebuie să vedem dacă aceşti oameni vor ajunge să fie cei care deţin puterea, să vedem dacă ei sunt cei care au puterea de a face ceva. Vom testa acest lucru”, a arătat el.

Iranul neagă negocierile cu SUA

Oficialii iranieni au negat orice discuţii directe cu SUA, afirmând că mesajele au fost transmise prin intermediari. Esmaeil Baqaei, purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe al Iranului, a declarat luni: „Nu am avut nicio negociere cu America”.

Săptămâna trecută, SUA au prezentat Iranului, prin intermediul Pakistanului, un cadru de 15 puncte pentru un acord de pace. Baqaei a comentat luni propunerea SUA într-o conferinţă de presă. „Informaţiile care ne-au fost transmise (de către SUA), indiferent de denumirea pe care doriţi să le-o daţi, fie că este vorba de 15 puncte sau orice altceva, conţineau un număr mare de cereri excesive, nerealiste şi ilogice”, a spus Baqaei.

Ministrul de externe al Pakistanului, Ishaq Dar, a declarat că ţara sa va găzdui discuţii între SUA şi Iran „în zilele următoare”. Nu a existat nicio confirmare din partea Iranului sau a SUA cu privire la data exactă la care vor avea loc aceste discuţii sau cine va fi implicat din partea fiecărei părţi.

Duminică, Trump a declarat reporterilor că ar putea „avea un acord” încheiat cu Iranul în curând, deşi „este posibil să nu se întâmple”.

Preşedintele a sugerat că discuţiile evoluează într-o direcţie pozitivă, deoarece Iranul a permis trecerea a 20 de petroliere prin strâmtoarea Ormuz, pe care Iranul a blocat-o efectiv după ce SUA şi Israelul au lansat atacuri asupra ţării luna trecută.

Luni, Trump a continuat să laude progresele înregistrate, dar a ameninţat, de asemenea, cu atacuri majore ale SUA asupra infrastructurii energetice a Teheranului şi cu alte măsuri dacă nu se ajunge la o soluţie diplomatică.