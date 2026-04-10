Londra amenință directorii din tehnologie cu închisoarea, afirmând că sunt personal responabili pentru imaginile distribuite pe platformele lor

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos, Sundar Pichai (CEO-ul Google) și Elon Musk, la ceremonia de învestire a lui Donald Trump pentru al doilea său mandat de președinte, FOTO: Pool / Abaca Press / Profimedia Images

Marea Britanie a avertizat vineri că directorii companiilor din domeniul tehnologiei ar putea fi trași personal la răspundere și ar putea face închisoare dacă platformele lor nu elimină imagini intime distribuite fără consimțământ atunci când li se cere acest lucru, transmite Reuters.

Creșterea numărului de imagini distribuite fără consimțământ a alimentat dezbaterea mai amplă din Marea Britanie privind siguranța online, iar miniștrii analizează variante de a restricționa accesul la rețelele sociale pentru persoanele sub 16 ani, urmând exemplul interdicției introduse în Australia la sfârșitul anului trecut.

Guvernul britanic a declarat în luna februarie a acestui an că firmele de tehnologie trebuie să elimine imaginile intime distribuite fără consimțământ în termen de 48 de ore sau să riște amenzi de până la 10% din veniturile globale eligibile, ori chiar blocarea serviciilor lor.

Într-o măsură menită să intensifice presiunea pentru respectarea regulilor, guvernul condus de Sir Keir Starmer a avertizat acum că și directorii de rang înalt ai companiilor ar putea face închisoare dacă platformele lor nu respectă deciziile de aplicare a legii emise de autoritatea de reglementare Ofcom, fără a oferi un motiv întemeiat.

Propunerea, inclusă într-un amendament la proiectul de lege privind infracționalitatea și poliția, va fi dezbătută în parlament săptămâna viitoare.

Guvernul britanic subliniază că directorii din tehnologie nu sunt imuni față de pedepse

Deși în Marea Britanie distribuirea online a imaginilor intime fără consimțământ este deja ilegală, unele victime spun că se confruntă cu dificultăți în a obține eliminarea lor definitivă de pe platforme.

Kanishka Narayan, ministrul britanic pentru siguranță online, a declarat că prea multe femei au îndurat suferința de a avea imagini intime distribuite pe internet fără consimțământul lor, subliniind că liderii din domeniul tehnologiei trebuie trași la răspundere.

Narayan a spus că aceasta nu este o cerință opțională, ci o obligație pe care fiecare lider din domeniul tehnologiei trebuie să o trateze cu seriozitate.

Guvernul britanic argumentează că aceste măsuri vor îmbunătăți protecția femeilor și fetelor într-un context global în care se încearcă limitarea abuzurilor într-o lume în care imaginile trimise în privat pot fi distribuite cu ușurință online, iar instrumentele bazate pe inteligență artificială pot crea instantaneu imagini cu conținut sexual explicit.