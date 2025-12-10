Interdicţia fără precedent la nivel mondial a intrat în vigoare în Australia – Milioane de copii au pierdut accesul la reţelele sociale / Ce spun marile platforme

Copiii din toată Australia s-au trezit, miercuri, fără acces la conturile lor de social media, în urma unei interdicţii fără precedent la nivel mondial, menită să îi protejeze pe cei sub 16 ani de algoritmi care creează dependenţă, de prădătorii online şi de agresorii digitali, transmite CNN, citat de news.ro.

Nicio altă naţiune nu a luat măsuri atât de drastice, iar punerea în aplicare a noii legi stricte este urmărită cu atenţie de legislatorii din întreaga lume.

Cele 10 platforme interzise – Instagram, Facebook, Threads, Snapchat, YouTube, TikTok, Kick, Reddit, Twitch şi X – spun că vor respecta interdicţia, folosind tehnologia de verificare a vârstei pentru a identifica persoanele sub 16 ani şi a le suspenda conturile, dar nu cred că acest lucru va spori siguranţa copiilor.

Prim-ministrul Anthony Albanese a declarat că este o ”zi mândră” pentru Australia.

”Aceasta este ziua în care familiile australiene recâştigă puterea de la aceste mari companii de tehnologie. Ele afirmă dreptul copiilor de a fi copii şi al părinţilor de a avea mai multă linişte sufletească”, a declarat Albanese, miercuri, pentru postul public de televiziune ABC.

El a recunoscut însă că ”nu va fi simplu”.

Conform legii, platformele trebuie să demonstreze că au luat ”măsuri rezonabile” pentru a dezactiva conturile utilizate de persoanele sub 16 ani şi pentru a împiedica deschiderea de conturi noi, pentru a evita amenzi de până la 49,5 milioane de dolari australieni (32 de milioane de dolari americani).

Se aşteaptă ca unii copii – şi părinţii lor – să încalce interdicţia, dar nu există consecinţe pentru niciuna dintre părţi.

Ce fac platformele

Conturile utilizatorilor Snapchat vor fi suspendate timp de trei ani sau până când aceştia vor împlini 16 ani.

Conturile YouTube vor fi deconectate automat pe 10 decembrie. Canalele lor nu vor mai fi vizibile, însă datele lor vor fi salvate, astfel încât să îşi poată reactiva conturile când vor împlini 16 ani. Copiii vor putea în continuare să vizioneze YouTube fără a se conecta.

TikTok afirmă că toate conturile utilizate de persoanele sub 16 ani vor fi dezactivate pe 10 decembrie. Compania susţine că nu contează ce adresă de e-mail este utilizată sau al cui nume figurează pe cont – tehnologia sa de verificare a vârstei va determina cine îl utilizează. Conţinutul postat anterior de utilizatorii tineri nu va mai putea fi vizualizat. Platforma încurajează, de asemenea, părinţii care cred că copiii lor ar fi minţit în privinţa vârstei atunci când şi-au deschis conturile să îi raporteze.

Twitch afirmă că, începând cu 10 decembrie, niciun minor sub 16 ani din Australia nu va mai avea voie să creeze conturi noi pe site-ul de streaming live popular printre jucătorii de jocuri video, dar conturile actuale deţinute de minori sub 16 ani nu vor fi dezactivate până pe 9 ianuarie. Compania nu a răspuns la solicitarea de a explica întârzierea.

Meta a început să elimine conturile aparţinând adolescenţilor sub 16 ani de pe Instagram, Facebook şi Threads pe 4 decembrie. Utilizatorii au fost invitaţi să îşi descarce conţinutul, care va rămâne disponibil în cazul în care vor dori să îşi reactiveze contul când vor împlini 16 ani.

Reddit a declarat că va suspenda conturile utilizatorilor sub 16 ani şi va împiedica deschiderea unor conturi noi.

X nu a răspuns la întrebările privind modul în care va respecta interdicţia, dar se opune vehement legislaţiei, considerând-o o încălcare a libertăţii de exprimare.

Kick, un serviciu de streaming live similar cu Twitch, nu a răspuns la solicitarea de comentarii.

Ce platforme nu sunt incluse?

Alături de lista site-urilor interzise se află o listă de platforme care nu sunt considerate parte a interdicţiei – deocamdată. Acestea sunt Discord, GitHub, Google Classroom, LEGO Play, Messenger, Pinterest, Roblox, Steam şi Steam Chat, WhatsApp şi YouTube Kids.

Decizia de a omite Roblox a fost considerată de mulţi australieni o alegere nedumeritoare, având în vedere rapoartele recente care susţin că copiii au fost vizaţi de prădători adulţi în cadrul jocurilor sale.

Comisarul pentru siguranţa electronică, Julie Inman Grant, a declarat că discuţiile cu Roblox au început în iunie şi că s-a convenit introducerea unor noi controale, care vor fi implementate luna aceasta în Australia, Noua Zeelandă şi Ţările de Jos, iar în ianuarie în alte ţări.

Utilizatorii vor trebui să îşi verifice vârsta pentru a activa funcţiile de chat şi vor putea discuta doar cu persoane de vârstă similară.

Cum identifică platformele conturile persoanelor sub 16 ani?

Platformele interzise aveau deja o idee clară despre cine le folosea serviciile, pe baza datei de naştere introdusă de utilizatori la deschiderea contului, dar noua lege le impune să verifice în mod activ vârsta acestora.

Acest lucru a stârnit obiecţii din partea unor utilizatori adulţi, care sunt îngrijoraţi că li se va cere să-şi verifice vârsta. Testul tehnologic de verificare a vârstei, efectuat la începutul acestui an, a convins guvernul că verificarea vârstei poate fi făcută fără a compromite confidenţialitatea.

Platformele verifică vârsta prin selfie-uri video live, adrese de e-mail sau documente oficiale. Potrivit Yoti, o companie de verificare a vârstei care are printre clienţi şi Meta, majoritatea utilizatorilor aleg un selfie video care foloseşte date faciale pentru a estima vârsta.

Cum reacţionează copiii?

Unii caută platforme alternative care oferă servicii similare şi care nu sunt interzise.

Yope, o platformă de partajare a fotografiilor, a declarat că a atras 100.000 de noi utilizatori australieni prin recomandări verbale, pe măsură ce interdicţia iminentă se apropia. Lemon8, o platformă similară TikTok, deţinută tot de ByteDance, a fost promovată şi ea în rândul adolescenţilor ca alternativă.

Ambele platforme au fost avertizate de comisarul eSafety. Lemon8 afirmă că va respecta noile legi australiene, în timp ce Yope a declarat pentru CNN că interdicţia nu se aplică în cazul său, deoarece nu permite trimiterea de mesaje către persoane necunoscute.

Comisarul eSafety afirmă că lista site-urilor interzise este în continuă evoluţie şi că pot fi adăugate noi site-uri pe măsură ce acestea câştigă popularitate sau oferă servicii noi.

Natura fluidă a listei şi stimulentul pentru alţi operatori de a satisface milioane de adolescenţi care caută alternative au stârnit critici potrivit cărora guvernul a creat un joc de ”whack-a-mole” pe care probabil nu îl va câştiga niciodată.

Consilierii pentru tineret şi grupurile de sprijin sunt îngrijoraţi că minorii care se bazează pe reţelele sociale pentru incluziune vor ajunge în spaţii digitale nereglementate, unde există şi mai puţine măsuri de protecţie şi urmăresc cu atenţie unde se îndreaptă aceştia.

Ce se va întâmpla în continuare?

O parte din motivaţia interdicţiei a fost aceea de a-i determina pe copii să petreacă mai puţin timp online şi să se implice mai mult în lumea reală, iar acest lucru este ceva ce oficialii intenţionează să măsoare.

”Vom analiza totul, de la faptul dacă copiii dorm mai mult, dacă interacţionează mai mult, dacă iau mai puţine antidepresive, dacă citesc mai multe cărţi, dacă ies afară să facă sport”, a declarat săptămâna trecută comisarul pentru siguranţă electronică, Inman Grant, la Sydney Dialogue.

Dar ea a spus că vor monitoriza şi consecinţele neintenţionate.

”Se îndreaptă către zone mai întunecate ale internetului şi care este rezultatul?”, a adăugat.

Şase experţi de la Laboratorul de Social Media al Universităţii Stanford vor colabora cu comisarul pentru siguranţa electronică pentru a colecta datele, iar întregul proces va fi revizuit de un grup consultativ academic independent format din 11 academicieni din Statele Unite, Regatul Unit şi Australia.

Universitatea Stanford a declarat că abordarea, metodele şi concluziile sale vor fi publicate pentru a fi analizate de cercetători, public şi factorii de decizie din întreaga lume.

”Sperăm că dovezile generate vor putea sprijini şi informa în mod direct procesul decizional al altor ţări care încearcă să promoveze siguranţa online a copiilor în jurisdicţiile lor”, a declarat universitatea într-un comunicat.