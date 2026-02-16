Interzicerea rețelelor de socializare pentru tinerii sub vârsta de 16 ani prinde avânt în Marea Britanie

Marea Britanie ar putea introduce chiar de anul acesta o interdicție pe modelul Australiei pentru a interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele de socializare și ar putea închide o lacună legislativă care a lăsat unii chatboți ce folosesc inteligența artificială (AI) în afara reglementărilor de siguranță, transmite Reuters.

Guvernul prim-ministrului Sir Keir Starmer a lansat luna trecută o consultare publică privind o interdicție a rețelelor de socializare pentru copiii sub vârsta de 16 ani și lucrează acum la modificarea legislației, astfel încât eventualele schimbări să poată fi introduse în câteva luni de la încheierea consultării.

Spania, Grecia și Slovenia au anunțat de asemenea că lucrează la interdicții similare, după ce Australia a devenit prima țară din lume care a blocat accesul persoanelor sub 16 ani la rețelele de socializare în decembrie anul trecut.

Atenția publică asupra impactului acestora asupra tinerilor s-a intensificat și mai mult după ce s-a constatat că Grok, chatbot-ul companiei xAI a lui Elon Musk, genera imagini sexualizate cu femei și copii reali la cererea utilizatorilor de pe „X”.

Legea britanică din 2023 privind siguranța în mediul online („Online Safety Act”) este unul dintre cele mai stricte regimuri de siguranță din lume, însă nu acoperă interacțiunile unu-la-unu cu chatboți AI decât dacă acestea distribuie informații către alți utilizatori – o lacună pe care Liz Kendall, ministra britanică a tehnologiei, a declarat că o va închide în curând.

Ea a subliniat că Marea Britanie nu își poate permite să lase să persiste goluri în legislația de reglementare, după ce adoptarea și implementarea legii din 2023 a durat aproape opt ani.

„Sunt îngrijorată de acești chatboți AI… la fel ca prim-ministrul, în privința impactului pe care îl au asupra copiilor și tinerilor”, a declarat Kendall pentru Times Radio, adăugând că unii copii dezvoltă relații unu-la-unu cu sisteme AI care nu au fost concepute cu gândul la siguranța minorilor.

Ea a precizat că guvernul își va prezenta propunerile înainte de luna iunie.

Marea Britanie vrea ca măsurile să vizeze și alte activități ale minorilor din mediul online

Vorbind luni pentru presa britanică, Kendall a afirmat că firmele din domeniul tehnologiei vor fi responsabile pentru a se asigura că sistemele lor respectă legislația britanică.

Guvernul va analiza de asemenea posibilitatea unor modificări pentru introducerea automată a ordinelor de păstrare a datelor atunci când un copil moare, permițând anchetatorilor să securizeze probe online esențiale – o măsură solicitată de mult timp de familiile îndoliate. Consultarea va analiza și competențe pentru a limita „asocierea cu necunoscuți” pe consolele de jocuri și pentru a bloca trimiterea sau primirea de imagini nud.

Noile măsuri vor fi introduse sub forma unui amendament la legislația existentă privind infracționalitatea și protecția copilului, aflată în prezent în dezbatere în parlament.

Deși sunt menite să protejeze copiii, astfel de măsuri au adesea implicații indirecte asupra vieții private a adulților și asupra capacității acestora de a accesa servicii și au generat tensiuni cu Statele Unite în legătură cu ceea ce administrația Trump susține că este limitarea libertății de exprimare și penalizarea marilor companii tech americane.

Unele site-uri importante de conținut pentru adulți au blocat accesul utilizatorilor din Marea Britanie în loc să implementeze verificări de vârstă, așa cum prevede legislația britanică. Însă aceste blocaje pot fi ocolite prin utilizarea unor rețele private virtuale (VPN) ușor accesibile, pe care guvernul lui Starner ia în considerare acum să le restricționeze pentru minori.

Mulți părinți și susținători ai siguranței online sprijină o interdicție a rețelelor sociale pentru copii, însă Kendall a spus că unele organizații pentru protecția copilului se tem că o astfel de măsură ar putea împinge activitățile dăunătoare în spații mai puțin reglementate sau ar putea crea un „efect de prăpastie” brusc la împlinirea vârstei de 16 ani – cu alte cuvinte, ca tinerii să nu devină expuși și vulnerabili într-un mediu cu care nu sunt deloc familiari.

Kendall a adăugat că guvernul trebuie încă să definească din punct de vedere juridic ce anume este considerat rețea socială înainte ca orice interdicție să poată intra în vigoare.