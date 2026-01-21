Marea Britanie aprobă o „mega” ambasadă chineză, deși toți spun că sediul va deveni o bază de spionaj

Guvernul britanic a aprobat marți deschiderea unei noi ambasade chineze, de dimensiuni considerabile, în centrul Londrei, în ciuda criticilor vehemente formulate de parlamentari din întreg spectrul politic, conform cărora aceasta ar putea deveni o bază pentru spionaj și intimidarea oponenților, scrie publicația japoneză Asahi Shimbun

Secretarul administrației locale, Steve Reed, a semnat oficial planurile pentru clădirea de lângă Turnul Londrei, după ani de întârzieri și contestații legale.

Criticii și-au exprimat de mult timp îngrijorarea că ambasada supradimensionată, care va fi cea mai mare ambasadă chineză din Europa, va spori riscurile de colectare a informațiilor de către China și va amplifica amenințarea supravegherii și intimidării disidenților chinezi aflați în exil.

Șefii a două agenții de spionaj din Marea Britanie au declarat că, deși nu este realist să se elimine toate riscurile, există „măsuri de securitate” adecvate.

Planurile pentru ambasadă au fost afectate de obiecții și proteste încă din 2018, când guvernul Chinei a cumpărat terenul de la Royal Mint Court, unde se făceau cândva banii Marii Britanii, pentru 225 de milioane de lire sterline (aproximativ 300 de milioane de dolari).

Oponenții spun că amplasamentul imens se află prea aproape de cablurile subterane de fibră optică care transportă informații financiare sensibile între cele două principale districte financiare ale Londrei. Presa britanică a relatat că complexul de 20.000 de metri pătrați (aproximativ 215.000 de metri pătrați) ar include 208 camere secrete la subsol, aproape de cablurile de date.

Critica planului

Printre cei care au protestat față de planuri s-au numărat și disidenții, spunând că o mega-ambasadă care ar găzdui un număr mare de oficiali ar continua represiunea Chinei împotriva activiștilor din străinătate.

Kemi Badenoch, lidera Partidului Conservator de opoziție, s-a alăturat duminică sutelor de protestatari care au scandat „fără mega-ambasadă a Chinei” la fața locului.

Criticii susțin că aprobarea ambasadei a fost o greșeală care a depășit limitele securității clădirii – spun ei că transmite un semnal că Marea Britanie cedează presiunilor din partea Beijingului pentru a evita repercusiunile economice.

„Guvernul a capitulat în fața cerințelor chineze”, a declarat purtătorul de cuvânt al Partidului Conservator pentru securitate, Chris Philp.

Ministrul Securității, Dan Jarvis, a insistat: „Nu facem compromisuri între securitate și acces economic”.

Helena Kennedy, avocată pentru drepturile omului și membră a Partidului Laburist în Camera Lorzilor, camera superioară a Parlamentului britanic, a declarat că decizia este un pas periculos.

„Nu putem întări ideea periculoasă că Marea Britanie va continua să facă concesii – cum ar fi acordarea unei mega-ambasade – fără reciprocitate sau respect pentru statul de drept”, a spus ea.

Locuitorii locali au declarat că sunt „hotărâți să continue să lupte împotriva deciziei de astăzi” și intenționează să conteste aprobarea în instanță.

Dialogul cu China

Guvernul prim-ministrului Keir Starmer și-a amânat în repetate rânduri decizia în ultimele luni, după ce multiple cazuri de presupus spionaj și interferență politică chineză au subliniat îngrijorările cu privire la ambasada propusă.

În noiembrie, agenția de informații internă MI5 a emis o alertă către parlamentari, avertizând că agenții chinezi depun eforturi „țintite și pe scară largă” pentru a-i recruta și cultiva folosind LinkedIn sau companii de acoperire.

Beijingul a negat vehement aceste afirmații, numindu-le „pură invenție și calomnie rău intenționată”.

Guvernul britanic s-a confruntat, de asemenea, cu întrebări legate de intervenția sa în procesul a doi bărbați acuzați de spionaj asupra Parlamentului pentru Beijing și a căror urmărire penală a eșuat anul trecut.

Șefii serviciului de securitate internă MI5 și ai agenției de informații electronice GCHQ au declarat într-o scrisoare adresată miniștrilor că „ca în cazul oricărei ambasade străine de pe teritoriul britanic, nu este realist să ne așteptăm să putem elimina complet fiecare risc potențial”.

„Cu toate acestea, munca colectivă depusă de agențiile de informații și departamentele (guvernamentale) din Marea Britanie pentru a formula un pachet de măsuri de securitate națională pentru amplasament a fost, în opinia noastră, expertă, profesională și proporțională”, au declarat șeful MI5, Ken McCallum, și directoarea GCHQ, Anne Keast-Butler.

Aceștia au spus că există „avantaje clare de securitate” în consolidarea celor șapte sedii diplomatice actuale ale Chinei din Londra pe un singur amplasament.

Guvernul a declarat că „niciun organism responsabil pentru securitatea națională … nu a exprimat îngrijorări sau nu a obiectat la propunere pe baza proximității cablurilor sau a altei infrastructuri subterane”.

Starmer a subliniat că, deși protejarea securității naționale nu este negociabilă, Marea Britanie trebuie să mențină dialogul diplomatic și cooperarea cu superputerea asiatică.

Se așteaptă ca aprobarea să deschidă calea pentru o călătorie mult așteptată a lui Starmer în China și pentru o extindere a Ambasadei Marii Britanii la Beijing. Vizita atent urmărită ar fi prima efectuată de un prim-ministru britanic din 2018.

China s-a plâns de întârzierea de șapte ani în aprobarea proiectului, spunând că Regatul Unit „complică și politizează constant problema”.