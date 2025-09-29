Marea Britanie ar putea fi deja în război cu Rusia, avertizează o fostă șefă a contraspionajului

Eliza Manningham-Buller, care a condus MI5 în urmă cu două decenii, a declarat că s-ar putea considera că Marea Britanie este deja în război cu Rusia din cauza profunzimii și intensității atacurilor cibernetice, sabotajului și altor activități ostile orchestrate de Moscova împotriva sa, transmite The Guardian.

Fosta șefă a contraspionajului britanic a spus că este de acord cu Fiona Hill, expertă în probleme ce țin de Rusia, care declarase într-un interviu acordat în acest an pentru Guardian că Moscova se află deja în război cu Occidentul.

Manningham-Buller a avertizat că situația s-a schimbat „după invadarea Ucrainei”.

Vorbind într-un podcast în care a fost intervievată de John McFall, ea a făcut referire la Hill, care l-a consiliat pe Donald Trump în primul său mandat de președinte al SUA și a fost coautor al analizei strategice de apărare din Regatul Unit.

„Cred că ar putea avea dreptate când spune că suntem deja în război cu Rusia. Este un alt tip de război, însă ostilitatea, atacurile cibernetice, atacurile fizice, munca de intelligence sunt extinse”, a spus Eliza Manningham-Buller.

În acest an, șase bulgari care trăiau în Regatul Unit au fost trimiși în spatele gratiilor sub acuzația că desfășurau operațiuni în folosul GRU, serviciul de informații al armatei ruse. Totodată, cinci bărbați au fost condamnați pentru rolul jucat într-un atac incendiar ordonat de Moscova asupra unui depozit care conținea provizii destinate Ucrainei.

În plus, mediul britanic de business a fost ținta hackerilor, iar în multe cazuri, chiar dacă atribuirea sursei este un proces de durată, există suspiciunea că atacurile au venit din Rusia.

The Guardian amintește că mai mulți aliați ai Londrei din Europa de Est au fost afectați de incidente cu drone. Publicația menționează explicit doar Polonia, al cărei spațiu aerian a fost încălcat în această lună de 19 drone rusești neînarmate.

În România, luni, Ministerul Apărării a anunțat că o echipă mixtă formată din specialiști de la mai multe instituții cercetează zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, unde a fost semnalată existența unor fragmente de dronă.

Manningham-Buller l-a întâlnit pe Putin în 2005

În prima parte a mandatului pe care l-a avut Manningham-Buller la șefia MI5 în perioada 2002-2007, exista speranța că Rusia, cu Vladimir Putin la putere, nu va reveni la obiceiurile sale sovietice și va deveni, în schimb, un potențial partener pentru Occident.

Manningham-Buller l-a întâlnit pe Putin în 2005, când acesta a venit la Londra după un Summit G8 din Scoția. Lordul McFall a sugerat că președintele rus încerca să prezinte o „față plăcută” pentru a impresiona națiunile occidentale de top.

„Nu l-aș descrie chiar așa”, a răspuns Manningham-Buller. „Nu am anticipat că în decurs de un an va ordona uciderea lui [Alexander] Litvinenko pe străzile Londrei, dar mi s-a părut un om destul de neplăcut”, a adăugat ea.

Litvinenko, un fost spion FSB rus care locuia la Londra, s-a îmbolnăvit și a murit lent în 2006, după ce a fost otrăvit cu poloniu radioactiv. O anchetă publică desfășurată un deceniu mai târziu a dus la concluzia că a fost ucis de doi agenți ruși care acționau probabil la ordinele lui Putin.