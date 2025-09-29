Sari direct la conținut
Fragmente de dronă, semnalate prin apel la 112 în județul Tulcea. Anunțul făcut de MApN

Exerciţiul internațional „Carpathian Blue Shield 2025”, o intervenție demonstrativă pentru restabilirea ordinii publice, la Centrul de Perfecționare a Pregătirii Cadrelor Jandarmi Ochiuri din județul Dâmbovița, 25 septembrie 2025. Inquam Photos / George Călin

O echipă mixtă formată din specialiști de la mai multe instituții cercetează zona canalului Șontea Nouă, din județul Tulcea, unde a fost semnalată existența unor fragmente de dronă, a anunțat, luni, Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Existența fragmentelor de dronă au fost semnalate printr-un apel la numărul de urgență 112, a transmis MApN.

„O echipă mixtă formată din specialiști din Ministerul Apărării Naționale, Serviciul Român de Informații și Poliția de Frontieră desfășoară cercetări la fața locului, fragmentele urmând a fi ridicate în vederea expertizării”, potrivit sursei citate.

România are o frontieră terestră de 650 km cu Ucraina și a înregistrat încălcări ale spațiului său aerian de către drone și căderi de fragmente pe teritoriul său de peste 20 de ori în ultimii doi ani, de când Rusia a început să atace porturile ucrainene de peste Dunăre de România.

