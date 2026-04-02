Marea Britanie găzduiește joi discuții între 35 de țări privind redeschiderea strâmtorii Ormuz

Marea Britanie va găzdui joi o rundă de discuții menite să formeze o coaliție de țări care să exploreze modalități de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, după ce președintele american Donald Trump a declarat că asigurarea securității acestei căi navigabile vitale este o problemă pe care trebuie să o rezolve alte națiuni, transmite Reuters.

Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, va prezida reuniunea virtuală a aproximativ 35 de țări, printre care Franța, Germania, Italia, Canada și Emiratele Arabe Unite, în jurul prânzului, ora Londrei, pentru a explora modalități de restabilire a libertății de navigație în zonă. Statele Unite nu vor participa la această reuniune.

Reuniunea are loc după ce Trump a declarat într-un discurs adresat națiunii sale miercuri seara că strâmtoarea s-ar putea deschide „în mod natural” și că este responsabilitatea țărilor care depind de această cale navigabilă să se asigure că aceasta este deschisă.

Întreaga lume vrea redeschiderea Ormuz

Iranul a închis efectiv strâmtoarea, care transportă aproximativ o cincime din consumul total de petrol al lumii, ca represalii pentru atacurile americane și israeliene care au început la sfârșitul lunii februarie. Redeschiderea căii navigabile a devenit o prioritate pentru guvernele din întreaga lume, pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la energie.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că reuniunea va evalua „toate măsurile diplomatice și politice viabile” pentru a restabili libertatea de navigație în zonă după ce se va ajunge la un armistițiu.

Țările europene au refuzat inițial cererea lui Trump de a-și trimite forțele navale în zonă, din cauza temerilor de a fi târâte în conflict.

Însă îngrijorările legate de impactul creșterii costurilor energiei asupra economiei globale le-au determinat să încerce să formeze o coaliție pentru a explora modalități de redeschidere a căii navigabile odată ce se va ajunge la un acord de încetare a focului, potrivit oficialilor europeni.

Discuțiile de joi vor constitui prima reuniune oficială a grupului, înaintea unor discuții mai detaliate cu planificatorii militari în următoarele săptămâni, au declarat oficiali citați de Reuters.

Un oficial european a afirmat că se preconizează ca prima fază a oricărui plan de redeschidere a strâmtorii să vizeze asigurarea că ruta maritimă este liberă de mine, urmată de o a doua fază de protejare a petrolierelor care traversează zona.

Starmer a afirmat că redeschiderea căii navigabile „nu va fi ușoară” și va necesita „un front unit de forță militară și activitate diplomatică”, alături de colaborarea cu industria navală.

Trump a declarat miercuri că alte țări care utilizează Strâmtoarea Ormuz ar trebui să „își adune curajul” și „pur și simplu să o ia”. „Pur și simplu luați-o, protejați-o, folosiți-o pentru voi înșivă”, a spus el.