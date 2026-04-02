Marea Britanie găzduiește joi discuții între 35 de țări privind redeschiderea strâmtorii Ormuz
Marea Britanie va găzdui joi o rundă de discuții menite să formeze o coaliție de țări care să exploreze modalități de redeschidere a Strâmtorii Ormuz, după ce președintele american Donald Trump a declarat că asigurarea securității acestei căi navigabile vitale este o problemă pe care trebuie să o rezolve alte națiuni, transmite Reuters.
Ministrul britanic de externe, Yvette Cooper, va prezida reuniunea virtuală a aproximativ 35 de țări, printre care Franța, Germania, Italia, Canada și Emiratele Arabe Unite, în jurul prânzului, ora Londrei, pentru a explora modalități de restabilire a libertății de navigație în zonă. Statele Unite nu vor participa la această reuniune.
Reuniunea are loc după ce Trump a declarat într-un discurs adresat națiunii sale miercuri seara că strâmtoarea s-ar putea deschide „în mod natural” și că este responsabilitatea țărilor care depind de această cale navigabilă să se asigure că aceasta este deschisă.
Citește și
Întreaga lume vrea redeschiderea Ormuz
Iranul a închis efectiv strâmtoarea, care transportă aproximativ o cincime din consumul total de petrol al lumii, ca represalii pentru atacurile americane și israeliene care au început la sfârșitul lunii februarie. Redeschiderea căii navigabile a devenit o prioritate pentru guvernele din întreaga lume, pe fondul creșterii vertiginoase a prețurilor la energie.
Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat miercuri că reuniunea va evalua „toate măsurile diplomatice și politice viabile” pentru a restabili libertatea de navigație în zonă după ce se va ajunge la un armistițiu.
Țările europene au refuzat inițial cererea lui Trump de a-și trimite forțele navale în zonă, din cauza temerilor de a fi târâte în conflict.
Însă îngrijorările legate de impactul creșterii costurilor energiei asupra economiei globale le-au determinat să încerce să formeze o coaliție pentru a explora modalități de redeschidere a căii navigabile odată ce se va ajunge la un acord de încetare a focului, potrivit oficialilor europeni.
Discuțiile de joi vor constitui prima reuniune oficială a grupului, înaintea unor discuții mai detaliate cu planificatorii militari în următoarele săptămâni, au declarat oficiali citați de Reuters.
Un oficial european a afirmat că se preconizează ca prima fază a oricărui plan de redeschidere a strâmtorii să vizeze asigurarea că ruta maritimă este liberă de mine, urmată de o a doua fază de protejare a petrolierelor care traversează zona.
Starmer a afirmat că redeschiderea căii navigabile „nu va fi ușoară” și va necesita „un front unit de forță militară și activitate diplomatică”, alături de colaborarea cu industria navală.
Trump a declarat miercuri că alte țări care utilizează Strâmtoarea Ormuz ar trebui să „își adune curajul” și „pur și simplu să o ia”. „Pur și simplu luați-o, protejați-o, folosiți-o pentru voi înșivă”, a spus el.