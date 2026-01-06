Marea Britanie introduce teste de vedere obligatorii pentru șoferii trecuți de o anumită vârstă

Șoferii cu vârsta de peste 70 de ani vor fi obligați să își verifice vederea la fiecare trei ani, potrivit unor planuri de reformare a legislației rutiere din Marea Britanie, relatează BBC.

Schimbările fac parte din noua strategie guvernamentală pentru siguranța rutieră, care va fi publicată miercuri.

Alte măsuri propuse, despre care presa britanică a scris pentru prima oară în august anul trecut, includ reducerea limitei legale de alcoolemie în Anglia și acordarea de puncte de penalizare pentru nepurtarea centurii de siguranță.

Aproape unul din patru șoferi de autoturisme care au murit în 2024 avea 70 de ani sau mai mult, potrivit datelor guvernului britanic

Profesioniștii din domeniul sănătății le recomandă persoanelor de peste 60 de ani controale la fiecare doi ani, mai ales că acestea pot ajuta la diagnosticarea altor afecțiuni subiacente.

Șoferii din Marea Britanie trebuie să fie capabili să citească un număr de înmatriculare de la o distanță de 20 de metri, potrivit Agenției pentru Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DVLA).

Însă, în prezent, șoferii de orice vârstă nu sunt obligați să își dovedească aptitudinile sau starea de sănătate după ce obțin permisul de conducere.

Cum era situația până acum pentru șoferii din Marea Britanie

Șoferii trebuie să anunțe DVLA dacă devin inapți pentru a conduce, însă acesta este un sistem bazat pe auto-raportare.

Lilian Greenwood, ministru pentru transport local, a declarat: „Știm că șofatul poate fi foarte important pentru bunăstarea persoanelor în vârstă și le poate ajuta să trăiască independent, dar trebuie, de asemenea, să ne asigurăm că toată lumea este în siguranță pe drumurile noastre”.

„Pe măsură ce populația vârstnică a țării crește, planurile noastre din prima strategie de siguranță rutieră din ultimul deceniu vor păstra, acolo unde este posibil, libertățile personale, adoptând în același timp măsuri pentru salvarea de vieți”, a adăugat oficialul.

Anul trecut, o anchetă judiciară privind moartea a patru persoane ucise de șoferi cu probleme de vedere a concluzionat că aplicarea standardelor de vedere pe drumurile publice era „ineficientă și nesigură”.

Medicul legist șef al Coroanei pentru Lancashire, dr. James Adeley, a subliniat că Marea Britanie era una dintre doar trei țări care se bazează pe auto-raportarea afecțiunilor de vedere ce afectează capacitatea de a conduce.

În raportul înaintat secretarului pentru transporturi, Heidi Alexander, medicul a declarat: „Auto-raportarea afecțiunilor de vedere le permite șoferilor să mintă în legătură cu statutul lor actual de conducere în fața celor care efectuează o evaluare oftalmologică și să evite avertismentele de a nu conduce”.

„Șoferii pot, de asemenea, să recunoască faptul că conduc, dar apoi să ignore instrucțiunile de a nu conduce și să nu informeze DVLA”, a mai spus acesta.