Marea Britanie trimite forțe aeronavale în Atlanticul de Nord. Keir Starmer: „Trebuie să fim pregătiți să luptăm”

Marea Britanie va desfăşura „în acest an” un grup aeronaval în Atlanticul de Nord şi în Extremul Nord, în cadrul unei misiuni de securitate alături de Statele Unite, Canada şi alţi aliaţi din NATO, a anunţat sâmbătă, la Munchen, premierul Keir Starmer, relatează AFP şi BBC, citate de News.ro.

„Pot anunţa astăzi că Regatul Unit va desfăşura în acest an grupul său aeronaval în Atlanticul de Nord şi în Extremul Nord, centrat pe portavionul HMS Prince of Wales, care va opera alături de Statele Unite, Canada şi alţi aliaţi NATO”, a declarat liderul laburist în cadrul Conferinţei de securitate de la München (MSC).

El a calificat această decizie drept „o demonstraţie puternică a angajamentului (britanic) pentru securitatea euroatlantică”.

HMS Prince of Wales este al doilea portavion din clasa Queen Elizabeth şi nava amiral a Flotei Regale Britanice. Dat în folosintă în 2019, poate transporta până la 48 de avioane de luptă multifuncţionale F-35B Lightning II şi elicoptere Merlin pentru avertizare timpurie aeriană şi luptă antisubmarină. În condiţii de urgenţă, poate transporta peste 70 de avioane F-35B. Proiectul pune accentul pe flexibilitate, cu spaţiu de cazare pentru 250 de soldaţi ai Marinei Regale şi capacitatea de a-i sprijini cu elicoptere de atac şi transport de trupe.

În sesiunea de întrebări şi răspunsuri de la Conferinţa de la Munchen, Starmer a fost întrebat despre Groenlanda şi dacă consideră că ameninţările SUA cu privire la acest teritoriu aparţin acum definitiv trecutului. El a răspuns că este mulţumit „că acum se află în desfăşurare un proces de dialog, aşa cum ar fi trebuit să fie”.

Securitatea Arcticii este „foarte importantă pentru noi toţi” şi „trebuie să facem mai mult”, a adăugat Starmer. „În toată Europa, am rămas fideli valorilor şi principiilor privind suveranitatea”, a punctat el.

„Nu putem înlocui toate capacitățile SUA”

În discursul rostit sâmbătă la MSC, Starmer a apărat alianţa cu SUA, dar a afirmat că Europa trebuie să-şi asume „responsabilitatea principală” pentru propria apărare, pentru a consolida alianţa, a relatat The Guardian.

Starmer a spus că SUA sunt „un aliat indispensabil” al Europei, cu o contribuţie „de neegalat” la siguranţa continentului.

„Recunoaştem că lucrurile se schimbă”, a continuat el, referindu-se la sugestia strategiei de securitate naţională a SUA de a-şi muta atenţia departe de Europa. „Europa trebuie să-şi asume responsabilitatea principală pentru propria apărare, aceasta este noua normalitate”, a subliniat el.

Pe de altă parte, a spus Starmer, „nu are rost să pretindem că putem pur şi simplu înlocui toate capacităţile SUA”, dar „ar trebui să ne concentrăm pe diversificare şi reducerea unor dependenţe”, a arătat el. „Ar trebui să realizăm investiţii generaţionale care să ne ducă de la supradependenţă la interdependenţă”, a adăugat el.

Premierul britanic are „o viziune a securităţii europene şi a unei mai mari autonomii europene care nu anunţă retragerea SUA, ci răspunde apelului pentru o mai mare împărţire a sarcinilor”.

Însă premierul britanic a reafirmat angajamentul Regatului Unit faţă de clauza articolului 5, dând asigurări că „dacă ar fi solicitat, Regatul Unit ar veni astăzi în ajutorul” aliaţilor.

„Nu mai suntem Marea Britanie din anii Brexitului”

Starmer spune că timp de mulţi ani, pentru majoritatea oamenilor din Marea Britanie, războiul a fost ceva îndepărtat, ceva care preocupă profund, dar care se întâmplă departe”, dar acum „soliditatea păcii” a „slăbit”. Liderii trebuie să anticipeze „semnalele de alarmă” din Rusia şi să se pregătească pentru ceea ce ar putea urma în viitor, a arătat el. „Toate semnele de avertizare sunt prezente. Rusia şi-a dovedit apetitul pentru agresiune, provocând suferinţe teribile poporului ucrainean. Ameninţările sale hibride se extind pe tot continentul nostru, nu doar ameninţând securitatea noastră, ci şi distrugând contractul nostru social, colaborând cu populiştii care ne subminează valorile, folosind dezinformarea pentru a semăna diviziune, folosind atacuri cibernetice şi sabotaj pentru a ne perturba vieţile şi adâncind criza costului vieţii”, a enumerat premierul britanic.

În opinia sa, Rusia „a comis o greşeală strategică uriaşă” în Ucraina, continuă să se reînarmeze şi, potrivit NATO, ar putea fi gata să folosească forţa împotriva alianţei „până la sfârşitul acestui deceniu”.

Chiar dacă se va ajunge la un acord de pace în Ucraina, „pericolul mai larg pentru Europa nu se va sfârşi acolo”, ci va creşte, a avertizat el.

„Nu căutăm conflictul”, dar trebuie să „înfruntăm aceste ameninţări”, a punctat Starmer. „Trebuie să fim capabili să descurajăm agresiunea şi, da, dacă este necesar, trebuie să fim pregătiţi să luptăm, să facem tot ce este necesar pentru a ne proteja poporul, valorile şi modul nostru de viaţă”, a pledat premierul britanic.

El a adaugat că Europa trebuie să fie capabilă să se descurce singură, iar asta înseamnă „să lăsăm deoparte politica meschină şi preocupările pe termen scurt” şi să ne concentrăm pe colaborare. Asta înseamnă „să acţionăm împreună pentru a construi o Europă mai puternică şi un NATO mai european, susţinut de legături mai profunde între Regatul Unit şi UE”, a spus premierul britanic, la 10 ani de la Brexit.

„Nu mai suntem Marea Britanie din anii Brexitului. Trebuie să privim spre exterior şi să colaborăm cu vecinii noştri europeni pentru a menţine siguranţa ţării noastre. Nu există securitate britanică fără Europa şi nici securitate europeană fără Marea Britanie”, a scris pe X Keir Starmer, postând o fotografie de la MSC în care discută alături de preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.