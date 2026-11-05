Marea Britanie va finaliza o șosea de centură după mai bine de 100 de ani de la planul inițial: „Unchiul meu a fost acolo, în 1927”

Cel mai longeviv proiect rutier din Marea Britanie a fost amânat din nou, ceea ce înseamnă că locuitorii vor trebui să aștepte mai bine de 100 de ani pentru o șosea de centură propusă pentru prima dată în 1927, relatează Metro.

Localitatea Banwell, din regiunea North Somerset aflată pe coasta de est a Angliei, se confruntă de generații întregi cu un trafic intens, aglomerația transformând centrul satului într-un adevărat coșmar atât pentru șoferi, cât și pentru locuitori.

Planurile pentru construirea unei șosele de centură au fost propuse pentru prima dată în urmă cu aproape un secol, însă proiectul a fost aprobat abia în 2023.

Acum, o nouă întârziere de șase luni în ceea ce privește lucrările de deviere a unei conducte principale de apă înseamnă că drumul nu va fi deschis mai devreme de a doua parte a anului 2027, în loc să fie finalizat în vara acestui an, conform planului aprobat.

Proiectul a beneficiat inițial de o finanțare guvernamentală de 56 de milioane de lire sterline, însă costurile au crescut între timp la peste 105 milioane de lire sterline, după ce constructorul inițial s-a retras din proiect.

„Așteptarea care durează de un secol se va încheia în curând”

Cea mai recentă amânare i-a nemulțumit pe locuitorii care așteaptă de zeci de ani ca traficul să fie scos din localitatea lor.

„Această întârziere prelungește disconfortul și stresul pentru cei care locuiesc în sat, precum și pentru oricine încearcă să îl traverseze, în special la orele de vârf”, a declarat Steve Voller, președintele Consiliului Local al comunei Banwell.

Mașini parcate pe o șosea din localitatea Banwell, FOTO: Tom Wren / SWNS / Profimedia

Voller a amintit de asemenea de impactul aglomerației asupra serviciilor de urgență, relatând că a văzut o ambulanță întorcându-se din drum deoarece centrul localității era complet blocat.

Mike Bell, liderul Consiliului Local North Somerset, a declarat că lucrările continuă să avanseze, în ciuda acestui impediment. „Continuăm să înregistrăm progrese bune pe șantier, iar așteptarea care durează de un secol se va încheia în curând”, a afirmat acesta.

Unii localnici spun că așteaptă construirea șoselei de centură de decenii

Noua șosea de centură va include trasee dedicate pietonilor, bicicliștilor și călăreților, precum și zone împădurite, zone umede și pajiști.

Pentru unii localnici, acest proiect este unul care se află în pregătire de o viață întreagă.

Roy Rice, un rezident al Banwell și istoric local, a declarat anterior că unchiul său a contribuit la măsurătorile pentru traseul inițial al șoselei de centură în prima parte a secolului trecut.

„Unchiul meu, Wally Richards, a ajutat pe când avea 11 ani la efectuarea măsurătorilor și la amplasarea țărușilor care marcau traseul proiectului inițial al șoselei de centură”, a povestit acesta.

„În 1927 era vorba despre o variantă diferită a proiectului. El nu mai este printre noi, dar sunt sigur că ar fi foarte surprins să vadă că încă vorbim despre acest lucru, 100 de ani mai târziu”, a adăugat el.