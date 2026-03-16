Marea Neagră, dată exemplu pentru deblocarea Strâmtorii Ormuz: „Anul viitor va exista o penurie de alimente”

Nave comerciale ancorează în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite din cauza perturbărilor de navigație din Strâmtoarea Ormuz, Dubai, 2 martie 2026.

Kaja Kallas, șefa diplomației europene, a declarat luni că a discutat cu ONU ideea de a debloca transportul de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, printr-un acord asemănător celui care permite exportul de cereale din Ucraina în timpul războiului, relatează Reuters.

Sosind la o reuniune a miniștrilor de externe ai UE ce are loc la Bruxelles, Kallas a afirmat luni că a vorbit cu Antonio Guterres, secretarul general al ONU, despre ideea de a debloca strâmtoarea din Golful Persic, în prezent blocată din cauza conflictului purtat împotriva Iranului de SUA și Israel și a represaliilor Teheranului.

Iranul a anunțat pe 2 martie că a închis Strâmtoarea Ormuz și a amenințat că va lovi orice nave încearcă să treacă prin ea, în condițiile în care războiul din Orientul Mijlociu a ajuns acum în a treia sa săptămână.

„Am purtat discuții cu Antonio Guterres despre posibilitatea de a avea și aici un tip similar de inițiativă precum cea pe care am avut-o (în cadrul) Inițiativei Mării Negre”, a spus Kallas la Bruxelles.

Forțele iraniene au atacat nave în acest canal îngust dintre Iran și Oman, blocând astfel aproximativ o cincime din aprovizionarea globală cu petrol, în cea mai mare perturbare a aprovizionării cu petrol din istorie.

Kallas a declarat că închiderea strâmtorii este „extrem de periculoasă” pentru aprovizionarea cu energie a Asiei, dar reprezintă și o problemă pentru producția de îngrășăminte.

„Iar dacă anul acesta va exista o lipsă de îngrășăminte, anul viitor va exista și o penurie de alimente”, a avertizat Kallas, fără a intra în detalii.

Kallas ar dori schimbarea misiunii UE din regiune pentru a proteja Strâmtoarea Ormuz

Șefa diplomației UE a spus că miniștrii de externe vor discuta de asemenea dacă este posibilă schimbarea mandatului micii misiuni navale a UE din Orientul Mijlociu, numită „Aspides”. În prezent aceasta se concentrează pe protejarea navelor din Marea Roșie împotriva grupării de rebeli houthi din Yemen.

„Este în interesul nostru să menținem Strâmtoarea Ormuz deschisă și de aceea discutăm și ce putem face în acest sens din partea europeană”, a spus ea.

Întrebată despre scepticismul exprimat de ministrul german de externe Johann Wadephul cu privire la utilitatea misiunii „Aspides” în Strâmtoarea Ormuz, Kallas a declarat: „Desigur, trebuie să avem și statele membre de partea noastră”.

„Dacă statele membre spun că nu facem nimic în această privință, atunci, desigur, este decizia lor, dar trebuie să discutăm cum putem contribui la menținerea deschisă a Strâmtorii Ormuz”.