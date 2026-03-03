Ruta crucială pentru exporturile de petrol din Orientul Mijlociu a fost închisă, anunță Garda Revoluționară Iraniană

Fum care se ridică deasupra unei nave, în urma unei explozii în portul Bandar Abbas, din Strâmtoarea Ormuz. Imagine din satelit suprinsă de Planet Labs PBC, pe 2 martie 2026. FOTO: AFP / AFP / Profimedia

Comandantul Gărzilor Revoluționare Iraniene (IRGC) a anunţat luni că strâmtoarea Ormuz a fost închisă traficului maritim şi că Iranul „va ataca orice navă care va încerca să o traverseze”, a relatat presa iraniană, citată de AFP și Reuters.

Informații în timp real despre războiul din Iran și ce se întâmplă în regiune

„Strâmtoarea (Ormuz) este închisă. Dacă cineva încearcă să treacă, eroii Gărzii Revoluţionare şi ai marinei regulate vor incendia acele nave”, a afirmat Ebrahim Jabari, consilier principal al comandantului suprem al Gardienilor Revoluției, în declaraţii transmise de mass-media de stat.

Strâmtoarea Ormuz este o rută crucială pentru exporturile de petrol ale țărilor din regiunea Golfului.

Anunțul lui Jabari a venit după moartea liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în urma unui atac israelian, iar decizia riscă să blocheze o cincime din fluxurile mondiale de petrol şi să cauzeze o creştere semnificativă a preţului țițeiului.

Fluxul constant de transporturi de țiței din Golful Persic către Europa, SUA şi Asia, prin canalele navigabile înguste ale strâmtorii Ormuz a transformat-o în cel mai mare punct de tranzit petrolier din lume, notează News.ro.

Strâmtoarea Ormuz se află între Oman şi Iran. Ea are o lăţime de 21 mile (33 de kilometri) în punctul său cel mai îngust, cu o bandă de navigaţie de doar două mile (3 kilometri) lăţime în fiecare direcţie.

Conform datelor furnizate de firma de analiză Vortexa, anul trecut au trecut în medie peste 20 de milioane de barili de ţiţei, GNL (gaz natural lichefiat) şi combustibili prin strâmtoare.

Țările OPEC Arabia Saudită, Iran, Emiratele Arabe Unite (EAU), Kuweit şi Irak exportă cea mai mare parte a ţiţeiului lor prin strâmtoare, în principal către Asia.

Qatarul, unul dintre cei mai mari exportatori de GNL din lume, transportă aproape toată cantitatea de gaz natural lichefiat prin strâmtoare.

Gărzile Revoluționare Iraniene au susținut, anterior în cursul zilei de luni, că au lovit cu două drone în strâmtoarea Ormuz un petrolier ce ar avea legături cu SUA.

Operatorul petrolierului „Athe Nova”, ce navighează sub pavilionul statului Honduras, nu a transmis deocamdată informații despre situația navei.