Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat

Premiul de categoria I la Loto 6/49, în valoare de 5,226 milioane de lei (980.000 de euro), a fost câștigat la tragerea de joi, a anunțat Loteria Română.



Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Călărași și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, prețul biletului fiind de 32,50 de lei, scrie Agerpres.



Acesta este al cel de-al patrulea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.



Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat pe 22 octombrie și a fost în valoare de 17,761 milioane de lei.



Conform Regulamentului privind organizarea și administrarea jocurilor de tip loto tradițional, câștigătorul are la dispoziție 90 de zile începând cu data tragerii pentru a-și revendica câștigul.