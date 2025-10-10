Maria Corina Machado, laureata Nobelului pentru Pace, dedică premiul poporului venezuelean şi lui Donald Trump

Opozanta venezueleană Maria Corina Machado, câştigătoare vineri a Premiului Nobel pentru Pace, a dedicat distincţia poporului venezuelean şi preşedintelui american Donald Trump, pe al cărui sprijin a spus că ea contează în faţa preşedintelui venezuelean Nicolas Maduro, transmite AFP.

„Dedic acest premiu poporului suferind al Venezuelei şi preşedintelui (Donald) Trump pentru sprijinul său decisiv pentru cauza noastră!”, a scris Machado într-un mesaj în limba engleză pe reţeaua socială X.

This recognition of the struggle of all Venezuelans is a boost to conclude our task: to conquer Freedom.



We are on the threshold of victory and today, more than ever, we count on President Trump, the people of the United States, the peoples of Latin America, and the democratic… — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) October 10, 2025

Într-un mesaj simultan tot pe X, dar în spaniolă, opozanta a spus că premiul este un „impuls” pentru „cucerirea libertăţii ţării” şi că ea contează pe sprijinul lui Trump, care a trimis nave de război în largul coastelor Venezuelei.

„Această imensă recunoaştere a luptei tuturor venezuelenilor este un impuls pentru a ne îndeplini misiunea: cucerirea libertăţii. Suntem în pragul victoriei, iar astăzi, mai mult ca oricând, contăm pe preşedintele Trump (…) Venezuela va fi liberă!”, a scris ea.

Mesajul în engleză în care Machado dedica premiul primit preşedintelui american a fost re-postat de purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, relatează Agerpres.

Mai devreme vineri, directorul de comunicare al Casei Albe, Steven Cheung, a scris că, acordând Premiul pentru Pace lui Machado şi nu lui Trump, Comitetul Nobel a pus „politica mai presus de pace”.

Washingtonul a trimis la începutul lunii septembrie opt nave de război şi un submarin cu propulsie nucleară în largul coastelor Venezuelei.

Până acum, administraţia Trump a lovit pe mare şi distrus cel puţin patru ambarcaţiuni pe care le-a prezentat ca fiind ale unor traficanţi de droguri, bilanţul morţilor fiind de cel puţin 21. Numeroase media şi surse apropiate puterii americane vorbesc despre lovituri iminente asupra teritoriului venezuelean.

Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a denunţat o „agresiune armată”, acuzând SUA că se folosesc de pretextul traficului de droguri „pentru a impune o schimbare de regim” şi a pune mâna pe rezervele de petrol ale ţării, printre cele mai mari din lume.