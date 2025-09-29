Regimul Maduro spune că e gata să declare stare de urgență în Venezuela din cauza „agresiunii” SUA

Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, este pregătit să declare stare de urgență din cauza amenințării unei „agresiuni” din partea SUA, a declarat vicepreședinta țării, Delcy Rodriguez, luni, în contextul seriei de atacuri executate de armata americană asupra unor ambarcațiuni venezuelene suspectate de trafic de droguri, transmite AFP.

Rodriguez le-a spus diplomaților străini că Maduro a semnat un decret care îi conferă „puteri speciale” în calitate de șef de stat pentru a acționa în materie de apărare și securitate în cazul în care Statele Unite „îndrăznesc să atace patria noastră”.

Totuși, o sursă guvernamentală a declarat pentru AFP că Maduro încă nu a semnat documentul.

„Vicepreședinta a prezentat documentul pentru a arăta că totul este gata și că președintele îl poate decreta în orice moment”, a explicat sursa, vorbind sub condiția anonimatului.

Desfășurare militară americană de amploare

Liderul autoritar de stânga din Venezuela a plasat țara în alertă din cauza desfășurării militare americane majore din apropierea coastelor venezuelene.

Administrația Trump a trimis opt nave de război și un submarin cu propulsie nucleară în sudul Mării Caraibilor, ca parte a unui plan declarat de combatere a traficului de droguri.

Forțele americane au distrus cel puțin trei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Marea Caraibilor în ultimele săptămâni, ucigând 14 persoane într-o acțiune calificată drept „execuție extrajudiciară” de experți din cadrul ONU.

În prezent, oficialii militari americani creionează opțiuni pentru a-i viza pe traficanții de droguri în interiorul frontierelor venezuelene, potrivit publicației americane NBC, care citează patru surse familiarizate cu discuțiile.

Declararea stării de urgență i-ar permite lui Maduro, a cărui victorie declarată după alegerile de anul trecut nu a fost recunoscută de o mare parte a comunității internaționale, să suspende temporar drepturile fundamentale ale venezuelenilor.

Vicepreședinta Venezuelei a spus că este încrezătoare că populația se va uni în spatele lui Maduro.

„Venezuela este unită în apărarea țării noastre”, a declarat ea. „Nu ne vom preda niciodată patria”, a conchis Rodriguez.