Maria Zaharova cere Occidentului să se uite la România și Republica Moldova atunci când vorbește despre „anexare”

Purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, a sfătuit ironic Occidentul să utilizeze termenul de „anexare” mai degrabă în legătură cu intenţia României în privinţa Republicii Moldova, în condiţiile în care el este folosit în special în referirile la peninsula Crimeea, teritoriu ucrainean anexat unilateral de Moscova în 2014, şi la cele patru regiuni din sud-estul Ucrainei declarate ca aparţinând Federaţiei Ruse după invazia din 2022.

Zaharova a reacţionat astfel la proiectul de lege propus de S.O.S. România, partidul Dianei Şoşoacă, care a fost adoptat tacit săptămâna aceasta în Camera Deputaţilor de la Bucureşti, scrie joi News.ro.

De altfel, Zaharova a acuzat că la Bucureşti se pun la cale de mult timp planuri legate de anexarea Republicii Moldova, însă ea a subliniat că nici măcar în cadrul structurilor de putere române nu există un consens deplin în această privinţă.

„Ce fel de unire este aceasta? Unirea presupune o dorinţă reciprocă şi, cel mai important, probabil, un plebiscit. Iată ce înseamnă unificarea. Dar când este vorba de anexare, aşa trebuie să o numim”, a afirmat purtătoarea de cuvânt a Ministerul rus de Externe.

„Această aşa-zisă reunificare nu este altceva decât o înghiţire”

„Dacă vorbim la figurat, fără îndoială, în conştiinţa colectivă, exact aşa arată anexarea. Şi întrucât acest cuvânt, «anexare», răsună constant în presa occidentală, la Bruxelles, în Parlamentul European, fără un fundament juridic corespunzător în ceea ce priveşte ţara noastră – şi vă reamintesc că toate deciziile privind reunificarea teritoriilor şi regiunilor respective au fost luate exclusiv pe baza voinţei cetăţenilor, exprimată în conformitate cu legislaţia şi sub monitorizare internaţională – deci, dacă folosesc acest termen, «anexare», în acest mod, poate că îl vor aplica la fel şi în cazul acestei situaţii care are cu siguranţă toate argumentele pentru o astfel de calificare”, a mai declarat Maria Zaharova, conform agenției ruse de presă TASS.

Zahrova a mai susținut că opinia locuitorilor din Republica Moldova este, ca de obicei, ignorată în mod deschis.

„La urma urmei, ar fi fost bine, pentru început, să-i întrebe dacă doresc măcar această aşa-zisă reunificare, care, de fapt, nu este altceva decât o înghiţire. La urma urmei, în memoria generaţiei mai în vârstă de acolo sunt încă vii amintirile despre perioada grea a ocupaţiei române a Basarabiei, din 1918 până în 1940”, a afirmat ea.

„Fără a mai vorbi despre faptul că un astfel de pas nu va contribui prea mult la ieşirea din impas în problema Transnistriei”, a adăugat Zaharova, în condiţiile în care Moscova menţine ilegal în republica separatistă în jur de 1.200 de soldaţi, pe care, în ciuda angajamentelor asumate la nivel internaţional, refuză să îi retragă.

După destrămarea URSS, Moldova şi-a proclamat independenţa, însă politicienii din România vecină consideră teritoriul acesteia ca făcând parte din ţara lor şi promovează ideea unificării, a susținut TASS, agenţia de presă oficială a statului rus, în relatarea ei.

Bucureştiul susţine partidele politice care militează pentru o politică de unificare cu Chişinăul, cu acordul tacit al guvernului moldovean, mai susține TASS, reamintind că ambasadorul Federaţiei Ruse la Bucureşti, Vladimir Lipaev, a declarat într-un interviu acordat agenţiei că majoritatea moldovenilor nu susţin unirea cu România.

Proiect de lege privind unirea României cu Republica Moldova, care a trecut discret de Camera Deputaților

Iniţiativa legislativă depusă de partidul Dianei Şoşoacă a fost depusă în Parlamentul de la Bucureşti pe 14 aprilie şi a fost avizată negativ de Guvern, precum şi de Comisia juridică şi Comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor.

În lipsa unei dezbateri şi a unui vot în plen, proiectul a fost considerat adoptat tacit şi va fi transmis Senatului în forma iniţiatorilor.

Potrivit proiectului, Parlamentul României ar urma să decidă unirea României cu Republica Moldova.

Documentul abilitează, totodată, Guvernul României să înceapă „de urgenţă, imediat” negocieri cu autorităţile de la Chişinău pentru „definitivarea unirii cu Republica Moldova”.

Proiectul a provocat la Chişinău indignarea politicienilor proruşi, precum fostul preşedinte Igor Dodon sau primarul Chişinăului, Ion Ceban, dar partidul de guvernământ PAS şi politicienii proeuropeni au evitat să comenteze, deşi inclusiv preşedinta Maia Sandu a menţionat recent unirea cu România ca soluţie alternativă de aderare la UE, în cazul în care negocierile sunt tergiversate.

Maia Sandu a subliniat, totuși, că un astfel de demers nu este agreat în prezent de o majoritate a populaţiei şi nu s-ar putea face fără a respecta voinţa populară.