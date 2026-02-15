Sari direct la conținut
Actualitate

Maria Zaharova, replică la acuzațiile referitoare la otrăvirea lui Navalnîi cu toxina unei broaște

HotNews.ro
Maria Zaharova, replică la acuzațiile referitoare la otrăvirea lui Navalnîi cu toxina unei broaște

Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins acuzațiile potrivit cărora fostul lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă derivată din broaşte, transmite agenția rusă de presă de stat TASS.

„Când vor fi disponibile rezultatele testelor şi vor fi făcute publice formulele substanţelor, vom comenta în consecinţă”, a declarat Zaharova.

„Până atunci, toate aceste afirmaţii sunt doar propagandă menită să distragă atenţia de la problemele presante ale Occidentului”, a adăugat ea.

Zaharova a criticat momentul apariţiei acestor acuzaţii.

„Exact când ancheta privind exploziile Nord Stream era pe punctul să dea rezultate, dintr-odată otrăvirea lui Navalnîi este adusă în prim-plan. Când li s-au cerut rezultatele testelor lui Navalnîi, oficialii occidentali au distribuit în schimb poveşti senzaţionale despre Skripal (n.r. agentul Sergei Skripal). Acest tipar continuă fără încetare”, a mai spus Zaharova.

Cinci țări europene au anunțat sâmbătă, 14 februarie, că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, potrivit unei anchete a agenției de informații.

„Regatul Unit, Suedia, Franța, Germania și Olanda sunt convinse că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală”, au anunțat cele cinci țări într-o declarație comună, pe marginea Conferinței de Securitate de la Munchen,

Navalnîi a murit într-o închisoare arctică îndepărtată, unde își ispășea o pedeapsă de 19 ani. Mostre din corpul său au fost obținute înainte de înmormântare și trimise laboratoarelor a două țări.

Citește și
Alexei Navalnii, Foto: Pavel Golovkin / AP - The Associated Press / Profimedia Cu ce a fost otrăvit Aleksei Navalnîi

Te simți mai bine cu medici buni și tehnologie de vârf MedLife
INTERVIURILE HotNews.ro