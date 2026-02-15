Purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a respins acuzațiile potrivit cărora fostul lider al opoziției ruse Alexei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă derivată din broaşte, transmite agenția rusă de presă de stat TASS.

„Când vor fi disponibile rezultatele testelor şi vor fi făcute publice formulele substanţelor, vom comenta în consecinţă”, a declarat Zaharova.

„Până atunci, toate aceste afirmaţii sunt doar propagandă menită să distragă atenţia de la problemele presante ale Occidentului”, a adăugat ea.

Zaharova a criticat momentul apariţiei acestor acuzaţii.

„Exact când ancheta privind exploziile Nord Stream era pe punctul să dea rezultate, dintr-odată otrăvirea lui Navalnîi este adusă în prim-plan. Când li s-au cerut rezultatele testelor lui Navalnîi, oficialii occidentali au distribuit în schimb poveşti senzaţionale despre Skripal (n.r. agentul Sergei Skripal). Acest tipar continuă fără încetare”, a mai spus Zaharova.

Cinci țări europene au anunțat sâmbătă, 14 februarie, că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, potrivit unei anchete a agenției de informații.

„Regatul Unit, Suedia, Franța, Germania și Olanda sunt convinse că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit cu o toxină letală”, au anunțat cele cinci țări într-o declarație comună, pe marginea Conferinței de Securitate de la Munchen,

Navalnîi a murit într-o închisoare arctică îndepărtată, unde își ispășea o pedeapsă de 19 ani. Mostre din corpul său au fost obținute înainte de înmormântare și trimise laboratoarelor a două țări.