Aleksei Navalnîi, otrăvit cu toxina unei broaşte din America de Sud. „Victimele se sufocă în agonie”

Fostul lider al opoziţiei ruse şi activist anticorupţie Aleksei Navalnîi a fost otrăvit în închisoare cu o substanţă toxică mortală care se găseşte în pielea unei specii de broaşte din Ecuador, ceea ce a dus „cel mai probabil” la moartea sa, a anunţat sâmbătă Foreign Office (Ministerul de Externe de la Londra), o ipoteză pe care o susţin şi alţi aliaţi ai Marii Britanii.

„Numai statul rus avea mijloacele, motivul şi ocazia de a utiliza această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi în timpul detenţiei sale într-o colonie penală rusă din Siberia, şi îl considerăm responsabil pentru moartea sa”, spune guvernul britanic într-un comunicat.

„Epibatidina se găseşte în mod natural la broaştele „săgeată” (din familia Dendrobatidae) care trăiesc în sălbăticie în America de Sud. Broaştele „săgeată” nu produc această toxină în captivitate, iar această specie nu se găseşte în mod natural în Rusia. Nu există nicio explicaţie nevinovată pentru prezenţa ei în corpul lui Navalnîi”, subliniază Foreign Office, potrivit Sky News, Guardian şi News.ro.

Ancheta cu privire la moartea în închisoare a lui Navalnîi a fost condusă de Marea Britanie „împreună cu parteneri din Suedia, Franţa, Olanda şi Germania”.

Marea Britanie a raportat otrăvirea către Organizaţia pentru interzicerea armelor chimice (OIAC), invocând o „încălcare flagrantă” de către Rusia a Convenţiei privind armele chimice.

Vestea vine cu doar câteva zile înainte de împlinirea a doi ani de la moartea lui Navalnîi într-o colonie penală din Siberia şi în timp ce oficialii şi experţii în securitate s-au reunit la Conferinţa de la München pentru a discuta, printre altele, despre ameninţarea pe care Rusia o reprezintă în continuare pentru Europa.

Vorbind de la Conferinţa de securitate de la München, ministrul de externe britanic Yvette Cooper a declarat: „De când Iulia Navalnaia a anunţat pierderea soţului ei aici, la München, în urmă cu doi ani, Marea Britanie a căutat cu determinare adevărul despre moartea lui Alexei Navalnîi. Astăzi, alături de văduva sa, Marea Britanie scoate la lumină complotul barbar al Kremlinului de a-i reduce vocea la tăcere”.

De 200 de ori mai puternică decât morfina

Nu este clar cum ar fi fost administrată toxina de broască – numită epibatidină – lui Aleksei Navalnîi, care se afla în închisoarea din Siberia când a murit şi unde fusese transferat de curând.

Triburile indigene din America de Sud folosesc toxina în săgeţi sau în arbalete atunci când vânează, notează Sky News. Otrava este de 200 de ori mai puternică decât morfina.

Iulia Navalnaia, văduva disidentului rus, a apărut la o conferinţă de presă, în marja Conferinţei de securitate de la München, pentru a anunţa descoperirea, flancată de miniştrii de externe ai Marii Britanii, Germaniei, Suediei şi Olandei.

Testele de laborator au arătat că Aleksei Navalnîi a fost otrăvit, a confirmat văduva sa. Disidentul avea 47 de ani. „Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite”, a spus Navalnaia în engleză, vizibil tulburată.

Iulia Navalnaia, la Munchen. Credit foto: Kay Nietfeld / DPA / Profimedia

Ea se afla la Conferinţa de securitate de la München când a aflat vestea morţii soţului său, pe 16 februarie 2024.

„A fost cea mai oribilă zi din viaţa mea. Am urcat pe scenă şi am spus că soţul meu, Aleksei Navalnî, a fost otrăvit. Ce altceva s-ar putea întâmpla cu inamicul numărul unu al lui Putin într-o închisoare rusă? Dar acum înţeleg şi ştiu că nu sunt doar cuvinte. Există o dovadă ştiinţifică”, a declarat Navalnaia.

Autorităţile ruse au susținut anterior că moartea disidentului nu este suspectă, ci a fost cauzată de o combinaţie de afecţiuni, inclusiv de o aritmie cardiacă.

„Se sufocă în agonie”

Însă Yvette Cooper, ministrul britanic de externe, a declarat că Marea Britanie şi aliaţii săi au lucrat „cu o determinare feroce” pentru a stabili ce s-a întâmplat cu adevărat. Se pare că oamenii de ştiinţă britanici de la Porton Down au jucat un rol cheie în descoperirea otravei de broască. Nu a fost clar imediat cum au reuşit să obţină probe din corpul lui Navalnîi pentru a testa toxina, deşi Iulia Navalnaia declarase anterior că acestea au fost scoase ilegal din Rusia.

Liderul opoziţiei a fost înmormântat într-o suburbie din Moscovei în martie 2024.

„Ca urmare a eforturilor depuse de Marea Britanie, Suedia şi alţi parteneri, am confirmat că în corpul lui Aleksei Navalnîi a fost găsită o toxină mortală”, a declarat Yvette Cooper jurnaliştilor. „Această toxină a fost identificată ca fiind o toxină care se găseşte în broaştele săgeată din Ecuador”, a precizat ea.

Johann Wadephul, ministrul german de externe, a împărtăşit detalii despre efectul otrăvirii cu toxina broaştei săgeată, numind-o o otravă neurotoxică „deosebit de puternică”.

„Victimele se sufocă în agonie”, a explicat el.

„Să punem în lumină minciunile Rusiei”

Ministrul de externe al Suediei, Maria Malmer Stenergard, a explicat de ce era necesar să se înţeleagă adevărata cauză a morţii lui Navalnîi.

„Acest lucru este extrem de important pentru a putea trage Rusia la răspundere pentru ceea ce a făcut şi pentru a continua să punem în lumină minciunile sale continue”, a spus ea. „Vom transmite acum aceste informaţii OIAC… Acesta este încă un mod de a creşte presiunea asupra Rusiei”, a arătat şefa diplomaţiei suedeze.

Kremlinul nu a răspuns încă la această acuzaţie.

Guvernul lui Putin a fost deja acuzat că a încercat să-l ucidă pe Navalnîi în 2020 folosind un agent neurotoxic Noviciok – aceeaşi armă chimică pe care se Rusia ar fi folosit-o pe străzile din Salisbury într-o încercare eşuată de a-i ucide pe fostul agent dublu rus, Serghei Skripal, şi pe fiica sa în 2018.

Navalnîi a supravieţuit otrăvirii iniţiale şi s-a recuperat în Germania înainte de a se întoarce acasă în Rusia, unde a fost arestat şi încarcerat.