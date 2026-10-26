Marian Godină anunță că i-a făcut o nouă plângere penală deputatului AUR, Dan Tanasă

Fostul polițist brașovean, Marian Godină, a declarat luni că a sesizat Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în cazul parlamentarului Dan Tănasă pentru purtare abuzivă.

„«Mâncător de muci», «Dorele, tu eşti bah?» , «Cristi, iar ai pus mâna pe punga de diluant?», «nu mai abuza de banane şi muci că ai început să behăi. Da, sunt parlamentar, despre asta e vorba, vai de capul tău», «la tine ştiu că o reglezi din muci şi banane», «aplauzi ca foca», «de la banane ai început să behăi». Ce aţi citit sunt câteva dintre replicile cu care răspunde deputatul Dan Tanasă cetăţenilor români în comentarii”, a transmis Godină, într-un mesaj pe Facebook,în care a anunțat demesul său către procurori.

Deputatul AUR a fost trimis joi în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare, după un mesaj publicat pe Facebook, în care a instigat la refuzarea comenzilor care nu erau livrate de un cetățean român. Și în acest caz, Godină a sesizat Pachetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. O plângere a fost anunțată și de deputatul PNL, Alexandru Muraru.

Dan Tanasă, alături de parlamentari ai AUR, susține declarații de presă la Palatul Parlamentului din București, 20 mai 2025. Foto: Inquam Photos / George Călin

După anunțul făcut de Parchet, Tanasă a respins acuzațiile, precizând că este vorba despre o opinie politică. „Să fie clar: nu am chemat la violență împotriva nimănui. Nu am cerut ca vreun om să fie agresat. Am criticat o politică publică”, a spus vicepreședintele AUR, pe Facebook, adăugând că se va apăra în instanță.

Godină a sesizat că postarea despre livratori pentru care l-a reclamat la parchet nu mai este disponibilă pe pagina de Facebook a deputatului AUR.

„Acum, deputatul Dan Tanasă a invocat imunitatea parlamentară, susţinând că postarea sa reprezenta o opinie politică exprimată în exercitarea mandatului. Ar fi interesant totuşi să ne răspundă dl deputat de ce a şters acea postare dacă e opinia lui politică. El îşi şterge propriile opinii, mai ales când se laudă că el luptă prin acele opinii pentru România? Mai mult, omul a explicat că el nu este parlamentar doar de la ora 8 la ora 16, ci că îşi exercită mandatul permanent. Ei bine, domnule deputat, tocmai această explicaţie a dumneavoastră mi-a atras atenţia. Pentru că am observat că aveţi obiceiul să le răspundeţi cetăţenilor pe Facebook cu tot felul de jigniri”, a afirmat Godină, precizând că a salvat capture cu respectivele comentarii.

Ce a cerut Godină parchetului

Fostul polițist a invocat un articol din Codul Penal potrivit căruia „întrebuinţarea de expresii jignitoare faţă de o persoană de către cel aflat în exercitarea atribuţiilor de serviciu se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă”, infracţiunea fiind cea de „purtare abuzivă”.

„Pentru asta trebuie îndeplinite anumite condiţii, una dintre ele fiind ca fapta să fie săvârşită în exercitarea atribuţiilor de serviciu. Dar aici intervine tocmai argumentul dumneavoastră. Dacă susţineţi că activitatea de pe Facebook reprezintă exercitarea mandatului parlamentar şi că sunteţi parlamentar 24 de ore din 24, atunci apare o întrebare cât se poate de legitimă: Când îi faceţi pe cetăţeni mâncători de muci, îi întrebaţi dacă au inhalat diluant sau le spuneţi că behăie, vă aflaţi tot în exercitarea mandatului parlamentar?”, a mai punctat Godină.

El a consideat că există „suficiente elemente” pentru a solicita organelor judiciare să analizeze această situaţie, motiv pentru care spune că luni a făcut o sesizare la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în care a prezentat comentariile respective şi a solicitat să se stabilească dacă „sunt întrunite elementele constitutive ale infracţiunii de purtare abuzivă”.

Tanasă, întrebat de banii împrumutați

„Și, cine știe, poate că în urma acestui demers vom afla și noi unde se termină activitatea parlamentară a domnului Tanasă și unde începe timpul liber în care îi face pe cetățeni mâncători de muci”, a mai spus Godină.

În final, fostul polițist a precizat că în 2024 deputatul AUR a menționat mai multe împrumuturi în declarația de avere, scadente anul trecut, și l-a întrebat public dacă a returnat banii.

„Poate ne explicați cum înapoiați 942 de mii de lei într-un an, când câștigați 139 de mii pe an. Și eventual ne ziceți cine și de ce vă împrumută cu atâta bănet”, a conchis Godină.

Deputatul AUR a mai menționat în declarația de avere și o datorie la RCI Leasing România, scandentă tot în 2025, în valoare de 88.220 de lei și un împrumut la bancă de 274.222 de lei, cu scandență în anul 2049. În plus, a menționat și o donație de la o persoană fizică din Brașov de 198.000 de lei.

AUR vrea o Comisie parlamentară de anchetă privind migrația ilegală

Partidul AUR a anunțat luni că a inițiat un proiect de hotărâre pentru înființarea unei comisii parlamentare de anchetă care să verifice modul în care autoritățile gestionează migrația ilegală, respectarea regimului străinilor, infracțiunile comise de cetățeni străini și exploatarea lucrătorilor proveniți din afara Uniunii Europene.

Inițiativă a venit, potrivit formațiunii politice, în contextul creșterii numărului de lucrători străini intrați în România în perioada 2022-2026 și al cazurilor documentate de ședere ilegală, trecere frauduloasă a frontierei, trafic de migranți și exploatare prin muncă.

„AUR solicită identificarea vulnerabilităților legislative și administrative, verificarea controalelor efectuate de instituțiile responsabile și stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea ordinii publice și securității naționale, stabilirea măsurilor necesare pentru protejarea ordinii publice și securității naționale”, au precizat reprezentanții partidului.