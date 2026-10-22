Deputatul AUR Dan Tanasă, trimis în judecată pentru mesajul privind livratorii

Deputatul AUR Dan Tanasă, vicepreședinte al partidului, a fost trimis în judecată pentru incitare la violență, ură sau discriminare. Dosarul va ajunge pe masa magistraților de la Înalta Curte de Casație și Justiție.

Anunțul a fost făcut de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precizând că procurorul de caz a terminat cercetările și a dispus trimiterea în judecată în stare de libertate a unui deputat, fără a preciza despre cine e vorba.

Însă, potrivt rechizitoriului, parlamentarul a instigat la refuzarea comenzilor care nu erau livrate de un cetățean român.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a scris pe 19 august 2025 vicepreședinte AUR la vremea respectivă pe Facebook. Între timp, postarea nu mai este disponibilă.

„La data de 19 august 2025, inculpatul a incitat publicul la ură și discriminare împotriva lucrătorilor din România, proveniți din Asia și Africa, pe motiv că aceștia fac parte dintr-o anumită categorie de persoane definită pe criterii de rasă, naționalitate, etnie și religie, prin publicarea pe o platformă de socializare, accesibilă publicului”, potrivit rechizitorului.

„Refuzați comanda dacă aceasta nu este livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă! O dictatură nu se instalează niciodată singură, ci în aplauzele celor cu mintea slabă. Vestul se scufundă sub valul islamist, iar europenii plâng în pumni pentru că nu au fost atenți la importul masiv de imigranți. Eu nu vreau așa ceva în România!” este mesajul citat de procuror.

Precizările Parchetului despre imunitatea deputatului

Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie precizează că rechizitoriul evidențiază că „actele de discriminare pot perturba grav relațiile dintre cetățeni, întrucât afectează relațiile sociale, care trebuie să se întemeieze pe respect reciproc.”

Conform procurorilor, imunitatea parlamentară în cazul deputatului, se limitează la opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului iar aleșii din forul legislativ pot fi trimiși în judecată pentru fapte penale care nu au legătură cu „voturile sau cu opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului”.

Rechizitoriul a fost transmis Înaltei Curți de Casație și Justiție, instanță competentă să judece cauza în fond, a adăugat parchetul.

„Precizăm că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale şi trimiterea rechizitoriului la instanţă, spre judecare, situaţie care nu poate în niciun fel să înfrângă principiul prezumției de nevinovăţie”, a conchis parchetul.

Ce spunea Dan Tanasă despre mesajul său

Deputatul AUR a explicat în august 2025 pentru HotNews că, în opinia sa, vestul Europei a devenit nesigur, invocând propria experiență.

„Am avut mai multe ieșiri și la tribuna Camerei Deputaților, în care am zis că o țară care exportă medici și asistente și importă livratori la Glovo din Asia și Africa nu are niciun viitor. Vestul Europei se scufundă sub valul migraționist, este islamizat, și nu vreau acest lucru și pentru România”, a declarat la vremea respectivă Tanasă pentru HotNews.

Parlamentarul susținea că românii care merg să lucreze peste hotare se integrează în societatea țării adoptive, spre deosebire de imigranții veniți în țara noastră.

„E mai bine să rămânem aceiași care suntem de mii de ani, să respectăm moștenirea lui Ștefan cel Mare, al lui Constantin Brâncoveanu, Mihai Viteazu, nu să invadăm România cu muncitori necalificați. Românii care merg în Occident se duc și muncesc, se integrează, învață limba, cresc copii. Eu aș vrea să procedăm cum o face SUA sau cum procedează președintele Poloniei care a emis un proiect de lege ca familiile cu doi sau mai mulți copii să fie scutiți de la plata unor taxe, pentru a încuraja natalitatea. Femeile în Vest preferă să plimbe câini, iar femeile musulmane fac 6-7-8 copii”, a mai spus Tanasă, precizând că își dorește să vadă mai mulți slovaci sau polonezi în România.

La scurt timp după mesajul publicat de parlamentar, polițistul Marian Godină a anunțat că i-a făcut plângere penală la Parchetul General. De asemenea, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) s-a autosesizat în acest caz.