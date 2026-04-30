Marii producători auto cer SUA să le dea înapoi banii plătiți în taxe vamale

Unii producători auto au obținut săptămâna aceasta un surplus al profitului din primul trimestru – pe hârtie, cel puțin – datorită cereri de rambursări viitoare ale taxelor vamale pe care le-au plătit guvernului Statelor Unite, riscând astfel să stârnească mânia președintelui american Donald Trump, relatează Reuters.

Companiile afectate de taxe la import au început să solicite rambursări săptămâna trecută, în urma unei decizii din februarie a Curtea Supremă a Statelor Unite, care a anulat o mare parte din taxele vamale impuse de administrația Trump anul trecut.

Importatorii care au plătit aceste taxe urmează să primească rambursări de până la 166 de miliarde de dolari, într-un proces care ar putea dura mai multe luni, industria auto fiind printre cele mai afectate sectoare de regimul comercial al lui Trump.

În această săptămână, mai mulți producători auto au început să înregistreze în contabilitate veniturile anticipate din aceste rambursări, în valoare totală de aproximativ 2,3 miliarde de dolari, devenind printre primele companii care cuantifică sumele datorate de guvern.

Ford și General Motors, printre producătorii auto care au solicitat rambursări

Ford Motor le-a spus investitorilor că urmează să recupereze 1,3 miliarde de dolari plătiți guvernului federal sub formă de taxe vamale. General Motors estimează că va recupera 500 de milioane de dolari achitați sub formă de taxe la import. Mercedes-Benz a declarat de asemenea că a înregistrat în contabilitatea primului trimestru o rambursare estimată.

Companiile au înregistrat aceste rambursări estimate în scopuri contabile, ceea ce le-a crescut rezultatele trimestriale. Totuși, ele au recunoscut că nu știu când vor primi efectiv banii, având în vedere incertitudinile legate de procesul guvernamental de efectuare a plăților.

Atât GM, cât și Ford au precizat că, deoarece banii nu au fost încă încasați, nu au inclus aceste sume în fluxul de numerar liber și că o vor face abia după ce fondurile vor fi primite.

Arno Antlitz, directorul financiar al Volkswagen, s-a numărat printre vocile precaute, spunându-le analiștilor că este prea devreme pentru a discuta despre rambursări ale taxelor vamale.

Orice rambursare ar fi minoră comparativ cu costurile anuale de 4 miliarde de euro, a adăugat el.

Promisiune făcută de Trump companiilor care nu cer înapoi banii din taxele vamale

Trump a declarat că taxele vamale reprezintă un răspuns la dezechilibrele comerciale persistente ale Statelor Unite și la slăbirea capacității interne de producție și că acestea vor aduce locuri de muncă și investiții în țară.

Iar companiile care solicită recuperarea banilor riscă reacții negative din partea administrației Trump. Președintele SUA a spus într-un interviu acordat CNBC săptămâna trecută că își va „aminti” de companiile care aleg să nu ceară rambursări, fără a preciza cum ar putea acestea beneficia.

Sherry House, directorul financiar al Ford, a declarat miercuri că producătorul auto are o obligație fiduciară de a intenta un proces pentru a obține rambursarea, „în principal pentru a ne proteja acționarii și pentru a ne asigura că suntem eligibili pentru a primi aceste sume”.

Industria auto a fost afectată de mai multe crize

Complexitatea taxelor vamale este doar unul dintre efectele în lanț ale combinației de mișcări geopolitice și politici interne ale administrației Trump, care se resimt în întreaga industrie auto.

Conflictul din Orientul Mijlociu, început la sfârșitul lunii februarie prin loviturile aeriene americano-israeliene asupra Iranului, a dus la creșterea costurilor energiei și materiilor prime în sectoarele industriale.

GM a declarat marți că cheltuielile cu materiile prime și alte creșteri de costuri vor adăuga 500 de milioane de dolari peste nivelul anticipat înainte de începutul anului.

În Statele Unite, revenirea administrației de la Washington la preferința pentru combustibili fosili a afectat cererea pentru vehicule electrice, determinând producătorii auto să anuleze proiecte de zeci de miliarde de dolari în acest domeniu.

Multe companii se grăbesc acum să își ajusteze planurile de dezvoltare a vehiculelor pentru a include mai multe versiuni cu motoare pe benzină.