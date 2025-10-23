Marile companii petroliere ale Chinei suspendă achizițiile de petrol rusesc din cauza sancțiunilor

Companiile petroliere mari ale statului chinez au suspendat achizițiile de petrol rusesc transportat pe cale maritimă după decizia Statelor Unite de a introduce sancțiuni pentru Rosneft și Lukoil, cele două mari companii petroliere ale Rusiei, au declarat mai multe surse comerciale, joi, pentru Reuters.

Măsura luată de companiile chineze vine în contextul în care și rafinăriile din India, cel mai mare cumpărător de petrol rusesc adus pe mare, urmează să reducă drastic importurile de țiței din Rusia în contextul sancțiunilor americane.

O scădere bruscă a cererii de petrol din partea celor doi mari clienți ai Rusiei va pune presiune pe veniturile din sector ale Moscovei și îi va obliga pe principalii importatori din lume să caute surse alternative, iar prețurile globale vor crește.

Companiile petroliere naționale chineze PetroChina, Sinopec, CNOOC și Zhenhua Oil vor evita, cel puțin pe termen scurt, să facă tranzacții cu petrol rusesc livrat pe mare, din cauza temerilor legate de sancțiuni, au declarat sursele.

Cele patru companii nu au răspuns deocamdată solicitării Reuters de a comenta informațiile.

Vortexa Analytics a estimat achizițiile de petrol rusesc de către firmele de stat chineze la sub 250.000 de barili pe zi pentru primele nouă luni ale anului 2025, în timp ce firma de consultanță Energy Aspects le-a estimat la 500.000 de barili pe zi.

Unipec, divizia de comerț a Sinopec, a oprit achizițiile de petrol rusesc săptămâna trecută, după decizia Marii Britanii de a introduce sancțiuni împotriva Rosneft, Lukoil, a unor nave din „flota din umbră” a Rusiei și a unor entități chineze, printre care și o rafinărie majoră, au spus două surse din comerț.

Rosneft și Lukoil vând cea mai mare a petrolului destinat Chinei prin intermediari, în loc să colaboreze direct cu cumpărătorii, au explicat traderii.

Între timp, rafinăriile independente vor întrerupe probabil achizițiile pentru a evalua impactul sancțiunilor, dar vor continua să cumpere petrol rusesc, au declarat mai mulți traderi.

China, prin PetroChina, importă totodată aproximativ 900.000 de barili pe zi de petrol rusesc prin conducte, importuri despre care mai mulți traderi au spus că este puțin probabil să fie afectate de sancțiuni.

Este de așteptat ca India și China să se orienteze către alte surse de aprovizionare, ceea ce va duce la creșterea prețurilor pentru petrolul nevizat de sancțiuni din Orientul Mijlociu, Africa și America Latină, au mai spus traderii pentru Reuters.