Marile semne de întrebare pentru NATO după incursiunea dronelor în Polonia

După ce avioane NATO au interceptat în noaptea de marți spre miercuri mai multe drone intrate în spațiul aerian al Poloniei, Alianța Nord-Atlantică a încercat să liniștească opinia publică, subliniind că „totul a funcționat așa cum era prevăzut”, scrie Reuters.

Incidentul reprezintă cea mai gravă extindere a războiului din Ucraina pe teritoriul NATO de până acum, având în vedere că aeronavele Alianței au fost nevoite să se angajeze direct împotriva dronelor despre care Polonia spune că proveneau din Rusia.

„Apărarea aeriană a fost activată și a reușit să protejeze teritoriul NATO, exact așa cum a fost concepută să o facă”, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte.

La rândul său, amiralul italian Giuseppe Cavo Dragone, șeful comitetului militar al NATO, a salutat reacția: „Răspunsul rapid al Alianței la dronele rusești care au încălcat spațiul aerian polonez a fost ferm. Felicitări celor implicați! Asta înseamnă NATO în acțiune!”.

Cât de pregătită e NATO pentru atacuri cu drone?

Specialiștii avertizează însă că episodul ridică semne de întrebare serioase: cum de pot pătrunde drone străine în spațiul aerian NATO și cât de eficientă este Alianța în fața acestui tip de amenințare?

„Este o ilustrare clară că nu e suficient să fim vigilenți, trebuie să fim mai hotărâți în acțiunile noastre”, a spus Peter Bátor, fost ambasador al Slovaciei la NATO.

Deși motivul incursiunii rămâne neclar, Bator a declarat că este „inacceptabil” ca dronele să poată intra în spațiul aerian NATO, ceea ce înseamnă că alianța reacționează la o amenințare, în loc să o descurajeze, așa cum este menit să facă.

El a întrebat dacă ar fi fost acceptabil ca trupele străine să intre pe teritoriul NATO, așa cum s-a întâmplat pentru aparatele aeriene fără piot. „Nu există o mare diferență între drone și trupe”, a spus el.

El a sugerat chiar ca NATO să permită Ucrainei să doboare drone rusești care se îndreaptă spre statele membre, încă de pe teritoriul ucrainean. Însă deciziile NATO se iau prin consens, iar multe state ezită să accepte măsuri ce ar putea duce la o implicare directă în conflict.

În trecut, când fragmente de rachete sau drone au ajuns pe teritoriul Poloniei, Letoniei sau României, NATO a preferat să nu răspundă militar.

Moscova a negat orice responsabilitate și un diplomat de rang înalt din Polonia a susținut că dronele proveneau din direcția Ucrainei.

Ce sugerează numărul mare de drone intrate în spațiul aerian al Poloniei?

Ministerul rus al Apărării a declarat că dronele sale au efectuat un atac major asupra unor instalații militare din vestul Ucrainei, dar nu plănuise să lovească nicio țintă din Polonia.

Numărul mare de drone rusești care au violat spațiul aerian polonez sugerează că acesta a fost probabil un efort intenționat al Rusiei, notează analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului.

Incursiunea a cel puțin nouăsprezece drone într-o singură noapte este notabilă și reprezintă de aproximativ trei ori numărul de proiectile care au căzut în Polonia de la începutul războiului în 2022.

ISW consideră că este puțin probabil ca un astfel de număr de drone să fi putut intra în spațiul aerian polonez accidental sau ca urmare a unei erori tehnice sau a operatorului de drone.

Drone ieftine, armament scump

Incidentul a ridicat, de asemenea, semne de întrebare cu privire la faptul dacă alianța, fondată în urmă cu mai bine de 70 de ani în timpul Războiului Rece, are structura militară potrivită și rentabilă pentru a face față amenințării relativ moderne reprezentate de vehiculele aeriene fără pilot.

NATO a fost nevoită să desfășoare avioane de vânătoare F-35 și F-16, elicoptere Mi-24, Mi-17 și Black Hawk, precum și sisteme Patriot – pentru a contracara drone de tip „Gerbera”, aparate extrem de ieftine, din polistiren, cu autonomie de câteva sute de kilometri. În operațiune au fost angrenate forțe din Polonia, Olanda, Italia și Germania.

Dar războiul din Ucraina a demonstrat deja că Rusia poate lansa sute de drone simultan, punând în dificultate chiar și cele mai sofisticate sisteme de apărare aeriană, gândite pentru rachete și avioane, nu pentru roiuri de drone low-cost.

„Apărările aeriene occidentale nu au fost proiectate pentru un volum atât de mare de drone ieftine”, avertizează Fabian Hinz, cercetător la International Institute of Strategic Studies. „Le poți doborî cu avioane și elicoptere, dar e nevoie de o viteză de reacție enormă dacă atacurile se repetă constant.”

Phillips P. O’Brien, profesor de studii strategice la Universitatea St. Andrews, a numit episodul „o înțepătură de ac în comparație cu ce trăiește Ucraina în fiecare noapte”.

„Ar fi trebuit să fie identificate ca posibile amenințări mult mai devreme și să se ia măsuri de apărare cu mult timp înainte”, a declarat O’Brien într-o postare pe Substack.

„Ar fi trebuit să fie o joacă de copii pentru NATO”, a spus el. „Dumnezeu să-i ajute dacă se vor confrunta cu 600 de drone și rachete într-o singură noapte”, referindu-se la situația din Ucraina, unde Rusia lansează atacuri tot mai puternice.

Șeful NATO, mulțumit de răspuns

Întrebat dacă NATO trebuie să-și îmbunătățească apărarea anti-dronă, Mark Rutte a răspuns: „Trebuie mereu să fim cu un pas înainte. Noaptea trecută am demonstrat că putem apăra fiecare centimetru de teritoriu NATO.”

Rusia s-ar putea să se fi pregătit pentru o incursiune de această amploare în spațiul aerian polonez încă din vara anului 2025, potrivit ISW.

Jurnalistul polonez Marek Budzisz a relatat în luna iulie că armata ucraineană a recuperat drone rusești cu cartele SIM poloneze și lituaniene și că aceste cartele SIM ar putea indica pregătirile Moscovei pentru testarea coridoarelor de atac în Polonia și Lituania. Acest lucru indică și mai mult faptul că incursiunea nu a fost un accident sau rezultatul interferențelor electronice ucrainene, notează Institutul pentru Studiul Războiului.

Rusia încearcă probabil să evalueze atât capacitățile și reacțiile Poloniei, cât și ale NATO, în speranța că va putea aplica lecțiile învățate în scenarii de conflict viitoare cu alianța militară.

Analiștii de la think thank-ul american apreciază că Rusia pare să devină din ce în ce mai îndrăzneață în ceea ce privește tipul de escaladare pe care este dispusă să îl testeze.

Vladimir Putin pare să fi vizat încrederea și unitatea NATO, cu o lovitură parțială aparent îndreptată către președintele american Donald Trump, comentează CNN.

Mesajul lui Donald Trump

Ce va face NATO acum? Aceasta este întrebarea pe care liderul de la Kremlin o impune acum alianței.

Iar răspunsul este unul pe care alianța trebuie să îl ofere într-o etapă fără precedent din istoria sa. Trump a erodat fundamentul garanțiilor de securitate pe care Europa s-a bazat timp de decenii, potrivit televiziunii americane.

A condus la un obiectiv cheie pentru SUA: o creștere a angajamentelor de cheltuieli europene pentru apărare. Dar a subminat și principiul fundamental al securității transatlantice – conform căruia, dacă ataci un membru european NATO, garantezi un răspuns militar american. Acesta poate fi încă cazul, dar condiționalul din această propoziție este locul prin care Putin a trimis dronele.

Echilibrul delicat pentru țările europene membre NATO este acela de a găsi un răspuns care să-l facă pe Putin să se simtă suficient de incomod încât să nu transforme aceste intruziuni într-un eveniment săptămânal.

Dar ele nu trebuie să fie nici prea agresive, pentru a nu invita Moscova să escaladeze și mai mult conflictul, alimentând falsa sa narațiune că, atunci când Rusia a invadat Ucraina fără a fi provocată, a intrat în conflict cu întreaga NATO.

Iar Europa se confruntă probabil cu un obstacol și mai important în ceea ce privește rolul Casei Albe în această reacție.

Cum îl pot convinge pe Trump să se implice într-o ripostă dură, fără a afecta „relația bună” pe care pare dorește să o mențină cu liderul de Kremlin, în ciuda frustrării tot mai mari a președintelui american?

Până acum, președintele SUA nu a avut o reacție fermă, transmițând un mesaj straniu pe rețelele de socializare. „Ce e cu Rusia de încalcă spațiul aerian al Poloniei cu drone? A început!”, a scris Trump.