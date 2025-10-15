Marile televiziuni din SUA, inclusiv conservatorii de la Fox News, fac front comun împotriva șefului Pentagonului, Pete Hegseth, pentru că le-a cerut „ceva fără precedent”

Cinci dintre cele mai mari posturi TV de știri din Statele Unite – ABC News, CBS News, CNN, Fox News și NBC News – au anunțat într-o declarație comună publicată marți că nu sunt de acord cu noile reguli pe care secretarul pentru război, Pete Hegseth, încearcă să le impună reporterilor acreditați pe lângă Pentagon, relatează Variety.

Departamentul Războiului condus de Hegseth, un fost jurnalist al Fox News, a amenințat în septembrie că va revoca acreditările de presă ale organizațiilor media care nu acceptă ca informațiile pe care le publică despre forțele armate să fie aprobate oficial în prealabil.

Un memoriu al Pentagonului preciza că „informațiile trebuie aprobate pentru publicare de către un oficial autorizat înainte de a fi difuzate, chiar dacă nu sunt clasificate”, ceea ce înseamnă, printre altele, interzicerea utilizării materialelor provenite de la surse anonime. Restricția se aplică atât informațiilor clasificate, cât și celor „neclasificate, dar controlate”.

Memoriul introduce și limitări extinse privind zonele din sediul Pentagonului unde jurnaliștii pot merge fără însoțirea unui oficial. „Presa nu conduce Pentagonul – oamenii o fac”, a scris într-un mesaj publicat pe rețeaua „X” Hegseth, a cărui titulatură a fost schimbată din secretarul apărării în cel pentru război la începutul lunii septembrie, odată cu redenumirea departamentului pe care îl conduce.

Peste 30 de organizații de presă din SUA anunțaseră deja că refuză ca reporterii lor să semneze angajamentele scrise cerute de Pentagon, care stabilise pentru marți, 14 octombrie, termenul limită pentru depunerea lor.

Rețelele TV denunță o politică „fără precedent” a Pentagonului

„Astăzi, ne alăturăm practic tuturor celorlalte organizații media în refuzul de a accepta noile cerințe ale Pentagonului, care ar restricționa capacitatea jurnaliștilor de a informa națiunea și lumea cu privire la chestiuni importante de securitate națională”, au declarat rețelele TV în comunicatul comun remis marți.

„Această politică este fără precedent și amenință protecțiile fundamentale ale jurnalismului. Vom continua să relatăm despre armata Statelor Unite, așa cum fiecare dintre organizațiile noastre a făcut de zeci de ani, respectând principiile unei prese libere și independente”, a continuat acesta.

Cele cinci posturi se alătură unor ziare și agenții de presă precum The New York Times, Associated Press, Reuters, The Washington Post, The Wall Street Journal și Politico, dar și unor televiziuni și publicații cu orientare conservatoare precum Newsmax și The Washington Examiner.

„Pete Hegseth a reușit să unească presa! Fox se alătură celorlalte instituții media tradiționale în opoziția față de politica sa radicală de cenzură a presei”, a scris Chuck Todd, fostul prezentator al emisiunii Meet the Press de la NBC, actualmente gazdă a podcastului The Chuck ToddCast, într-un mesaj distribuit pe rețeaua „X”.

Doar un singur post de televiziune a anunțat că intenționează să semneze noile reguli impuse de Pentagon: rețeaua pro-Trump One America News Network (OANN).

Lista completă a instituțiilor de presă care au refuzat să se conformeze a fost publicată separat de The Washington Post: