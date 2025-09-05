Donald Trump va redenumi Pentagonul

Președintele american Donald Trump, care militează pentru obținerea unui Premiu Nobel pentru Pace, va redenumi un portofoliu cheie din cabinetul său în unul cu o referință directă la război, relatează Business Insider.

Fox News a relatat joi că Trump urmează să semnezeun ordin prezidențial pentru a schimba numele Departamentului Apărării, pe larg cunoscut drept Pentagonul datorită clădirii emblematice care îl găzduiește, în Departamentul Războiului.

Un oficial de la Casa Albă a confirmat informația pentru Business Insider. Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a redistribuit pe „X” știrea Fox News despre subiect, subliniind cu un comentariu propriu „DEPARTMENT OF WAR” cu majuscule.

Schimbarea de nume va fi, cel mai probabil, supusă aprobării Congresului.

Pentagonul este cel mai recent exemplu al strategiei lui Trump de a redenumi instituții, ceva ce îl preocupă încă de la începutul celui de-al doilea mandat. Imediat după preluarea funcției, Trump a emis pe 20 ianuarie un ordin prezidențial intitulat „Restabilirea numelor care onorează măreția Americii”.

„Atribuirea de nume comorilor noastre naționale, inclusiv minunilor naturale de o frumusețe uimitoare și operelor de artă istorice, ar trebui să onoreze contribuțiile americanilor vizionari și patrioți din trecutul bogat al națiunii noastre”, a indicat el în ordin.

Ce alte nume a schimbat Donald Trump

În chiar prima zi de mandat el a semnat pe 20 ianuarie un ordin executiv pentru redenumirea Golfului Mexic în Golful Americii, declanșând o dispută diplomatică cu statul din sudul SUA. Google Maps a schimbat pentru utilizatorii din SUA denumirea bazinului de apă pentru a reflecta ordinul lui Trump, deși acesta viza instituțiile guvernamentale iar Google este o companie privată.

De asemenea în prima zi de mandat, Trump a schimbat numele Muntelui McKinley, denumit după cel de-al 25-lea președinte al SUA, William McKinley. Numele muntelui, cel mai înalt din America de Nord, fusese schimbat în 2015 de fostul președinte democrat Barack Obama în Muntele Denali – numele folosit pentru el de triburile indigene din Alaska.

Mai recent, Trump a anunțat în luna mai că va redenumi ziua de 11 noiembrie, cunoscută anterior în SUA drept Ziua Veteranilor, în Ziua Victoriei în Primul Război Mondial.

Într-un mesaj distribuit pe rețeaua sa de socializare Truth Social pe 1 mai, Donald Trump a spus că SUA „au câștigat ambele războaie”, dar că țara nu sărbătorește corespunzător acele victorii.