Marina Iranului, „ineficientă în luptă”, iar atacurile cu rachete balistice au scăzut cu 90%, afirmă Casa Albă

Un avion F/A-18F Super Hornet aterizează pe portavionul USS Gerald R. Ford, în cadrul operațiunii Epic Fury, pe 2 martie 2026. FOTO: Military Image / Alamy / Profimedia

Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a calificat marți operațiunea americano-israeliană din Iran drept „un succes răsunător până în prezent”, descriind marina iraniană drept „ineficientă în luptă”, relatează CBS News.

Leavitt a afirmat, într-un briefing de presă, că SUA fac „pași uriași” către atingerea obiectivelor lor militare.

„După zece zile, această campanie a fost un succes răsunător până în prezent, iar soldații americani câștigă această luptă importantă într-un ritm chiar mai rapid decât ne-am așteptat”, a spus ea.

Atacurile cu rachete balistice ale Iranului au scăzut cu 90%, iar atacurile cu drone au scăzut cu aproximativ 85% de la începutul operațiunii militare americano-israeliene, a adăugat reprezentanta Casei Albe.

„Niciuna dintre navele regimului nu operează în principalele căi navigabile regionale, iar marina iraniană a fost evaluată ca fiind ineficientă în luptă”, a declarat Leavitt.

„Tendința este clară: capacitățile de luptă ale SUA cresc și devin din ce în ce mai letale și dominante pe zi ce trece, în timp ce capacitatea de reacție a regimului terorist iranian a scăzut rapid”, a mai susținut purtătoarea de cuvânt.

Mai devreme în cursul zilei, generalul Dan Caine, șeful armatei americane, le-a spus reporterilor, într-o conferință de presă susținută la Pentagon, că Statele Unite efectuează atacuri împotriva navelor iraniene care instalează mine și că Pentagonul va analiza o serie de opțiuni dacă președintele Donald Trump va da ordinul să fie escortate navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz.

Războiul a blocat efectiv Strâmtoarea Ormuz, un punct nevralgic pentru transportul global de petrol și gaze naturale lichefiate – prin care trec aproximativ 20% din livările mondiale, tancurile petroliere fiind împiedicate să navigheze timp de mai mult de o săptămână.

„Cred că ei (iranienii, n.r.) luptă, și respect asta, dar nu cred că sunt mai redutabili decât ne-am imaginat”, a spus Caine.

Statele Unite au efectuat atacuri împotriva a peste 5.000 de ținte în primele 10 zile ale campaniei, inclusiv asupra a peste 50 de nave militare, a precizat șeful Statului Major Interarme din armata americană.