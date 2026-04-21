Marina SUA a decis. Cu ce rachete își înarmează flota de distrugătoare ca să contracareze amenințarea hipersonică a Chinei

Gigantul din industria americană de armament Lockheed Martin a câștigat un contract pentru integrarea rachetelor Patriot, un sistem de interceptare care se află în dotarea armatei, în sistemul de luptă Aegis al Marinei SUA, o etapă importantă care, potrivit declarației companiei de marți, va marca prima utilizare a acestei arme pe mare, scrie Reuters.

Agenția internațională de presă a relatat încă din octombrie 2024 că Marina Militară a SUA a decis să meargă mai departe cu planurile de a-și înarma navele cu interceptori Patriot Advanced Capability-3 Missile Segment Enhancement (PAC-3 MSE), din cauza temerilor că China ar putea desfășura arme hipersonice pentru a scufunda nave în Pacific.

Implementarea va consolida scutul de apărare antirachetă care protejează flota de distrugătoare a Marinei americane. Lockheed Martin a urmărit integrarea timp de mai mulți ani, dar noul contract marchează primul pas concret către utilizarea acestui interceptor al Armatei SUA pe navele de suprafață ale Marinei.

Motivele acestei mișcări se conturează de ani de zile. Reuters mai scria în 2024 că rachetele PAC-3 sunt mai agile decât interceptorii existenți ai Marinei, iar conceptul lor de „lovire pentru a distruge” („hit to kill”) – în care racheta lovește ținta direct, în loc să explodeze în apropiere – le face deosebit de letale împotriva rachetelor balistice care se deplasează cu viteze mari.

Sistemul PAC-3 MSE ar putea oferi un nivel suplimentar de protecție pentru navele de război echipate cu sistemul Aegis, care în prezent se bazează pe rachetele de interceptare din familia Standard Missile – inclusiv SM-2, SM-3 și SM-6 – precum și pe rachetele RIM-162 Evolved SeaSparrow.

Cererea pentru sistemul de interceptare Patriot a crescut semnificativ. În conformitate cu un acord semnat între Lockheed Martin și Pentagon în ianuarie, producția de rachete interceptoare urmează să se tripleze în următorii șapte ani, crescând de la aproximativ 600 de rachete pe an la peste 2.000.