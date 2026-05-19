Marina suedeză își cumpără cele mai mari nave de război de până acum și a pus ochii pe controlul Mării Baltice

Suedia va comanda patru fregate de la compania franceză Naval Group, în cadrul unui contract de 4 miliarde de dolari care îi va tripla capacitatea de apărare aeriană, pe măsură ce noul membru NATO se concentrează asupra amenințărilor la adresa securității din Marea Baltică, a anunțat marți prim-ministrul țării, potrivit Reuters.

Suedia se grăbește să-și consolideze armata în urma invaziei ruse din Ucraina și a aderării ulterioare a țării nordice la NATO, noile fregate reprezentând o extindere semnificativă a capacităților de apărare maritimă.

Achiziționarea modelului de fregată franceză de apărare și intervenție (FDI) va fi cea mai mare investiție militară a Suediei din anii 1980 încoace, a spus premierul Ulf Kristersson.

„Marea Baltică nu a fost niciodată în era modernă atât de expusă, pusă sub semnul întrebării și contestată cum este acum”, a declarat Kristersson într-o conferință de presă organizată la bordul corvetei suedeze HMS Harnosand, andocată în apropiere de Stockholm pentru această ocazie.

„Sunt convins că, prin această decizie, Suedia contribuie la creșterea considerabilă a siguranței Mării Baltice în viitor”, a adăugat el.

Adăugarea celor patru fregate la arsenalul naval va tripla capacitățile de apărare aeriană ale Suediei, a spus Kristersson.

Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat, într-un mesaj publicat pe X, că decizia Suediei reflectă încrederea reciprocă dintre cele două țări, după ce Franța a acceptat să cumpere sistemele aeriene de avertizare timpurie și control GlobalEye ale Saab și Parisul a invitat Suedia să participe la discuții privind descurajarea nucleară europeană.

Controlul Mării Baltice

Johan Norlen, șeful Marinei suedeze, a declarat că fregatele joacă un rol important în menținerea accesului liber în Marea Baltică pentru transportul civil și militar către Finlanda și statele baltice, în cazul unui conflict escaladat.

„Cu ajutorul corvetelor și fregatelor noastre, construim un control operațional naval în Marea Baltică împreună cu aliații noștri din NATO”, a afirmat el.

Suedia construiește, de asemenea, o nouă clasă de submarine, pe care Polonia este pe cale să le achiziționeze.

Se preconizează că prima dintre cele patru fregate, care vor fi cele mai mari nave ale Marinei suedeze, va fi livrată în 2030. Costul total este estimat la aproximativ 40 de miliarde de coroane (4,25 miliarde de dolari), în funcție de sistemele de armament cu care vor fi dotate navele.

Guvernul a solicitat ca mai multe sisteme de armament dezvoltate în Suedia, inclusiv de către Saab, să poată fi utilizate de nave, a precizat ministrul suedez al Apărării, Pal Jonson.

Guvernul suedez, unul dintre cei mai fervenți susținători ai Ucrainei din Europa, a transmis că se așteaptă să atingă țintele NATO privind cheltuielile militare de 3,5% din PIB în 2030, cu câțiva ani înainte de termenul limită impus de alianță.

În competiția pentru obținerea cotractului, Naval Group a câștigat licitația cu o ofertă în comun, la care mai participă Saab, compania britanică Babcock, precum și compania spaniolă Navantia.