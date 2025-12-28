Marine Le Pen anunță viitorul candidat al extremei-drepte franceze la alegerile prezidențiale. „Poate câștiga în locul meu”

Marine Le Pen a spus că „viitorul Franței este asigurat” dacă următorul său președinte va proveni de la Rassemblement National (RN), ea apreciind că europarlamentarul Jordan Bardella poate câștiga alegerile prezidențiale, în cazul în care ea nu va reuși să obțină dreptul de a candidat, informează AFP, preluată de News.ro.

„Jordan Bardella paote câştiga în locul meu”, a declarat tripla candidată a RN în alegerile prezidenţiale publicaţiei La Tribune Dimanche.

Bardella, în vârstă de 30 de ani, „este ţinta unei campanii de denigrare absolut fără precedent. Am de două milioane de ori mai multă încredere în tinereţea lui Jordan, care este un activist politic de 15 ani şi care trăieşte tot ceea ce acest angajament poate oferi mai puţin confortabil, decât am avut încredere în tinereţea lui Emmanuel Macron”, a declarat şefa deputaţilor RN.

Judecată în apel

Ea vrea să contracareze astfel critici cu privire la o lipsă de experienţă a tânărului preşedinte RN.

„Nu cred că voi putea părăsi lupta, dar lupta poate avea o mie de feţe. Există altcineva, ideile îl vor urma, viitorul Franţei este asigurat”, a declarat Marine Le Pen.

Ea urmează să fie judecată în apel – de la 13 ianuarie şi până la 12 februarie – în dosarul asistenţilor parlamentari europeni.

În prima instanţă, Tribunalul Corecţional de la Paris a condamnat-o la patru ani de închisoare – doi cu executare -, la plata unei amenzi în sumă de 100.000 de euro şi la cinci ani de ineligibilitate – cu executare imediată -, care-i periclitează serios şansele de a candida din nou la fotoliul de la Palatul Elysée.

„A fost o vreme în care puteai să iei un glonţ. Azi, iei un glonţ judiciar. Asta înseamnă moartea ta, în realitate”, a comentat ea.

Reproșuri pentru Macron

Cu privire la situaţia sa politică, Le Pen consideră că „generalul de Gaulle este trădat. Ruptura între francezi şi preşedinte îl obligau să se întoarcă la urne, aşa cum prevede Constituţia”. Însă „Macron nu vrea nimic, nu este o fiinţă raţională”, iar „dezordinea actuală vine din refuzul său de a dizolva” Parlamentul.

„Legea specială (adopată în lipsa unui buget de stat pe 2026) este o momeală, blocajul este total, iar Guvernul se află într-o situaţie nebună, care constă în a depinde de un partid, Partidul Socialist (PS, centru-stânga), care a obţinut 1,5% (dintre voturile exprimate) în ultimele alegeri prezidenţăiale” şi care „guvernază prin şantaj”, consideră ea.

„Trebuie să ne întoarcem la vot de urgenţă. Este chiar o urgenţă absolută. Iar dacă va exista o dizolvare (a Parlamentului), voi fi obligată să mă duc direct în faţa Consiliului Constituţional, pentru că el este singurul judecător al validităţii unei candidaturi într-o situaţie de urgenţă”, a declarat ea.