Un deputat PSD anunță că partidul e gata să acorde sprijinul parlamentar, „dar nu oricum şi nu oricui”

România are nevoie de un guvern „care să lucreze pentru oameni” și care „să pună omul în centrul deciziilor”, a declarat duminică fostul ministru PSD al Muncii Marius Budăi, care a anunțat că PSD este gata să acorde sprijinul parlamentar, dar nu oricum şi nu oricui.

Mesajul lui Budăi vine cu câteva ore înainte de ședința conducerii PSD, de la ora 16.00, în care social-democrații vor decide dacă vor face parte din Guvernul propus de Adrian Veştea.

„PSD a spus clar ce ne dorim de la viitorul Guvern. Zece luni la rând, românii au câştigat mai puţin în termeni reali. Zece luni în care preţurile au crescut mai repede decât salariile. Zece luni în care consumul a scăzut – adică oamenii şi-au permis tot mai puţin. Asta este moştenirea austerităţii pe care domnul Bolojan o lasă”, a scris duminică deputatul PSD Marius Budăi, pe pagina sa de Facebook.

Budăi este de părere că „economia se face pentru oameni, nu împotriva lor, asta nu a înţeles domnul Bolojan”.

„România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri depline. PSD este gata să acorde sprijinul parlamentar, dar nu oricum și nu oricui. Cerem un program de guvernare care să pună omul în centrul atenției. Nu cifrele. Nu interesele de partid. Omul”, a susținut Budăi.

Condițiile PSD pentru intrarea la guvernare

În cursul zilei de vineri, PSD a transmis condițiile sale pentru o eventuală cooptare a sa în viitorul guvern condus de către Adrian Veștea:

Concret, social-democraţii cer:

•⁠ ⁠Oprirea austerității, respectiv încetarea creșterii poverii fiscale asupra populației cu venituri mici și medii și a micilor antreprenori. Măsurile de echilibrare fiscal-bugetară trebuie să se centreze în principal pe stimularea investițiilor și dezvoltarea activităților economice, care să genereze mai multe venituri la bugetul de stat.

•⁠ ⁠Pachetul anti-inflație, respectiv protejarea puterii de cumpărare a categoriilor sociale vulnerabile prin majorarea salariului minim și indexarea pensiilor, sprijinirea mamelor, veteranilor și persoanelor cu dizabilități, precum și prin extinderea schemei privind limitarea adaosului comercial pentru produsele de strictă necesitate, alimentare și nealimentare, care alcătuiesc coșul minim de consum.

•⁠ ⁠Reducerea abandonului școlar, prin extinderea programului Masă caldă în școli.

•⁠ ⁠Reforma administrativă reală care să vizeze servicii mai eficiente pentru cetățeni și reducerea cheltuielilor publice prin stimularea comasării administrative a localităților mici.

•⁠ ⁠Debirocratizare și eficiență administrativă, prin reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative ale cetățenilor și ale firmelor și prin reducerea cu minim 30% a termenelor de autorizare.

•⁠ ⁠Deblocarea economiei, prin plata datoriilor statului către firme.

•⁠ ⁠Reluarea stimulării economice în sectoarele strategice. Producem în România, Investim în România: garanții de stat pentru investiții și capital de lucru, subvenționarea dobânzilor în sectoarele strategice, susținerea industriei auto autohtone prin suplimentarea programului Rabla etc.

•⁠ ⁠Susținerea agriculturii și a fermierilor români, printr-un program de credite cu 80% dobândă subvenționată.

„Nu cerem privilegii. Nu negociem fotolii. De fotolii se țin alții cu disperare acum. Cerem ca guvernul României să lucreze pentru românii care se trezesc dimineața, merg la muncă, cresc copii și încearcă să trăiască decent la ei acasă”, a conchis Budăi.