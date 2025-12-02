Marius Isăilă, fostul senator acuzat că voia să dea mită 1 milion de euro ministrului Apărării, trimis în judecată

Procurorii îl acuză pe fostul senator PSD Marius Isăilă de săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență după ce a promis suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării în schimbul unor intervenții la Romtehnica pentru încheierea unor contracte, potrivit unui comunicat de presă emis marți de DNA în care anunță trimiterea în judecată a dosarului penal.

Fostul senator a fost reținut în acest dosar pe 7 noiembrie și a stat în arest preventiv până pe 20 noiembrie când a fost plasat sub control judiciar.

Procurorii subliniază că în două ocazii, pe 9 și 15 octombrie 2025, în București, Isăilă „ar fi promis indirect, printr-o persoană (martor în cauză), suma de 1 milion de euro pentru ministrul apărării, promisiuni care au fost reiterate în data de 24.10.2025, inculpatul având reprezentarea că ministrul apărării și-ar putea exercita influența asupra conducerii C.N. ROMTEHNICA S.A., cu acționar unic Statul Român prin Ministerul Apărării, pentru a determina încheierea unor contracte comerciale între această societate de stat și o societate privată din Bulgaria.”

După arestarea fostului senator, Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu, a declarat public că el este pesoana care a fost contactată de Isăilă pentru a intermedia mita. El a depus denunț la DNA și a purtat tehnică de înregistrare în discuțiile cu fostul senator PSD. Pentru această intervenție, lui Berceanu i-a fost promisă suma de 10 milioane de euro.

La rândul său, fostul ministru al Apărării Ionuț Moșteanu a declarat că a refuzat orice întâlnire cu Marius Isăilă și are calitatea de martor în dosar.

Isăilă este recidivist

„Infracțiunea de cumpărare de influență a fost săvârșită în stare de recidivă postexecutorie”, transmite DNA în comunicatul de presă.

Isăilă a mai fost condamnat în 2019 la 5 ani și 4 luni închisoare pentru trafic de influență (două infracțiuni din care una în formă continuată) și instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Concret, Isăilă a cerut bani în schimbul intervenţiei pentru blocarea unui control ANAF şi pentru atribuirea de contracte pe bani publici.

Marius Isăilă a fost senator în Parlamentul României în legislatura 2012-2016 din partea PSD Dâmboviţa.