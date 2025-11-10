Mită pentru achiziții de armament. Denunțătorul Octavian Berceanu spune că i-au fost promise 10 milioane de euro pentru a interveni la ministrul Apărării: „Vorbim de niște actori statali”

Octavian Berceanu a fost contactat de către fostul senator PSD Marius Isăilă pentru a interveni la ministrul Apărării pentru încheierea unor contracte comerciale. Într-o postare făcută luni pe Facebook, Berceanu a dezvăluit că mită promisă pentru el era de 10 milioane de euro. De asemenea, într-o intervenție la EuropaFM, Berceanu a spus că „afacerea” nu se limita la Isăilă ci erau implicați „actori statali”, dar a refuzat să detalieze „pentru că sunt multe instituții care vor să afle adevărul”.

„10 milioane de euro! Atât mi-au oferit ca să fiu de partea «Lor»”, a scris Octavian Berceanu pe Facebook.

În schimb, mita promisă pentru ministrul Ionuț Moșteanu, potrivit DNA, era de un milion de euro. Isăilă i-a cerut lui Berceanu să intermedieze mita și se asigure că asigure că „afacerea va funcționa”. El a depus denunț la DNA și a purtat tehnică de înregistrare în discuțiile cu fostul senator PSD.

„Vorbim de niște actori statal”

Octavian Berceanu, fost șef al Gărzii de Mediu în 2021, a povestit la EuropaFM că afacerea consta în introducerea în România a unor elemente de muniție care ar fi provenit din Kazahstan, care ar fi urmat să fie revopsite și vândute apoi Ucrainei. El a subliniat „afacerea” aceasta nu îl implica doar pe fostul senator Isăilă, dar și „actori statali”. El nu a oferit detalii despre ce „actori statali” sunt implicați, pentru că „sunt multe instituții care vor să afle adevărul”.

„O structură din afară a României s-a gândit să aducă pe teritoriul european muniție făcută în Rusia, sau de tip rusesc, pe care s-o cumpere, s-o livreze unui stat european. Acest stat s-o cumpere cu bani din fondul SAFE și s-o revândă pe piața din Ucraina pentru că au nevoie. În primul rând, în tabloul mare, noi vorbim de niște actori statali în această afacere și nu vorbim doar de persoane precum Isăilă”, a declarat Berceanu în emisiunea moderată de Cătălin Striblea.

„Au crezut că găsesc un punct slab din datele lor pe teritoriul României, ca membru NATO, și atunci s-au gândit că aceasta este o oportunitate de a introduce acest armament prin România, să-l revopsească pentru a dispărea cumva provenința muniției și să fie revândută. În paralel, era vorba și de o altă afacere, de a crea o fabrică de armament sau de muniție, respectiv, pe teritoriul României de către această structură”, a mai declarat el.

El subliniază că armamentul urma să vină din Kazahstan, dar nu era implicată o firmă ci „actori statali”.

„Din documentele pe care am reușit să le obțin pentru a produce probatoriu, vorbim de unde erau importate această muniție, vorbim de Kazahstan. Apare și în stenograme. Când mă refer la Kazahstan, nu mă refer la o firmă din Kazahstan, ci la actori statali. Nu pot să merg mai departe cu detaliile, pentru că sunt multe instituții care vor să afle adevărul. Ce n-am înțeles noi, poate, societatea din România este că războiul hibrid are mai multe aspecte care nouă ne scapă. Unul din aspecte este distrugerea încrederii cetățeanului în pilonii de bază ai societății”, a precizat Berceanu.