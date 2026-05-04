Unul dintre cei mai cunoscuți actori români a transmis un mesaj către PSD: Poate că a venit momentul

Unul dintre cei mai cunoscuți actori din țara noastră a transmis luni, cu o zi înainte de dezbaterile și votul din Parlament privind moțiunea de cenzură depusă de PSD-AUR împotriva guvernului Bolojan, un mesaj adresat direct social-democraților din eșaloanele inferioare ale formațiunii conduse de Sorin Grindeanu.

Toate informațiile din ajunul moțiunii de cenzură, LIVETEXT pe HotNews.

„Poate că a venit momentul. Poate că e momentul să dărâmați linia întâi”, le-a spus Marius Manole social-democraților, într-un apel la reformare, actorul insistând că România are nevoie atât de PSD, cât și de „o alternativă reală”.

„Nimeni nu are o problemă cu PSD ca idee. Problema este cu cei care l-au condus ani la rând, care au îndatorat țara, care au construit rețele de dependență, baroni locali și mecanisme care acum vă țin captivi”, le transmite social-democraților artistul, în mesajul publicat pe pagina lui de Facebook.

„Reformați-vă. Îndrăzniți. România are nevoie de voi – dar de voi cei care încă nu se văd. Mâine poate fi primul pas”, mai afirmă Marius Manole.

Apelul lui Marius Manole către PSD

Marius Manole este decorat de către Administrația Prezidențială, în Bucuresti, pe 26 octombrie 2016. FOTO: Inquam Photos / Octav Ganea

„ Dragă PSD, România are nevoie de tine. România are nevoie de o alternativă reală.

Dragă PSD, România are nevoie de tine. România are nevoie de o alternativă reală. România a avut întotdeauna nevoie de PSD – dar de un PSD reformat. Un PSD format din oameni cinstiți, care chiar vor binele oamenilor. Un partid care își respectă doctrina și care e, cu adevărat, de stânga.

Sunt convins că, dincolo de liderii pe care îi vedem – și da, știm cu toții cum sunt – există în PSD oameni buni. În linia a doua, a treia. Oameni care au intrat în politică din dorința de a face ceva, dar care încă nu sunt lăsați.

Poate că e momentul să dărâmați linia întâi. Cu toată garda veche. Cu toate reflexele care v-au ținut pe loc. Și să deveniți, în sfârșit, alternativa pe care o așteaptă o țară întreagă.

Acea rețea vă ține în chingi. Și vă face să reacționați așa cum reacționați.

Dar puteți rupe asta. Mâine poate fi primul pas”.

Moţiunea de cenzură intitulată „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari, peste pragul de 233 de voturi necesare pentru a forma o majoritate care să demită guvernul.

Moțiunea de cenzură urmează să fie dezbătută și supusă votului în plenul Parlamentului marți, 5 mai.

PSD are 127 de senatori și deputați, iar AUR are 90. Cele două partide mai au nevoie de 16 voturi pentru a trece moțiunea de cenzură. Celelalte partide din opoziție (S.O.S. România, POT și PACE), adună 41 de voturi.

PNL, USR și UDMR, partidele care au anunțat că îl susțin în continuare pe Ilie Bolojan, au în Parlament doar 164 de parlamentari din cei 233 cât este nevoie pentru majoritate. Lor li se adaugă cei 17 deputați ai Minorităților Naționale. Asta ar duce la un total de 181 de voturi, tot insuficiente pentru susținerea lui Bolojan în Parlament.

Între timp, parlamentarii Partidului UNIT au spus că, deși au semnat moțiunea de cenzură inițiată de PSD și AUR, nu o vor vota marți la dezbaterea din plenul Parlamentului. Anunțul a venit în condițiile în care prim-vicepreședintele liberal Ciprian Ciucu a spus că moțiunea „încă se joacă”, iar partidele au luni ultimele discuții de pregătire a votului la moțiune.