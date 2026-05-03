„Marja de decizie a SUA s-a îngustat”. Mesajul Gărzilor Revoluționare ale Iranului, după declarațiile lui Trump

Structura de intelligence din cadrul Gărzilor Revoluționare ale Iranului (IRGC) a susținut, duminică, că o serie de schimbări de pe scena diplomației au împins Washingtonul într-o situație dificilă, potrivit CNN.

De la termenul-limită de o lună de zile pe care l-a vehiculat Iranul pentru ca SUA să pună capăt blocadei navale și până la ceea ce IRGC susține că este o „schimbare” de ton în raporturile Rusiei, Chinei și ale țărilor europene cu Statele Unite, Gărzile iraniene susțin că există „un singur mod” de interpreta aceste evenimente.

„Există un singur mod de a interpreta asta: Trump trebuie să aleagă între «o operațiune militară imposibilă sau un acord prost cu Republica Islamică Iran». Marja de decizie a SUA s-a îngustat”, a scris IRGC într-o postare pe platforma X.

Președintele american a anunțat, sâmbătă, că a fost informat cu privire la proiectul unui acord cu Iranul, dar că așteaptă formularea exactă a acestuia. Pe de altă parte, Trump a avertizat că există în continuare posibilitatea de a relua atacurile împotriva țării Teheranul nu se comportă corespunzător, a scris Reuters.

„Totul depinde de americani”

Ambasadorul Iranului în Pakistan susține că orice eventual progres în negocieri depinde de o „schimbare” în comportamentul Washingtonului.

Iranul „rămâne hotărât să urmeze calea diplomației”, a declarat Amiri Moghadam, citat duminică de agenția de presă de stat IRNA. „Totul depinde de americani”, a adăugat acesta.

„Dacă doresc să obțină progrese în negocieri, trebuie să-și schimbe comportamentul”, a mai spus el.

Situația dintre cele două țări se află încă într-un impas de la intrarea în vigoare a unui armistițiu pe 8 aprilie, după aproape 40 de zile de atacuri israeliano-americane asupra Iranului și de represalii ale Teheranului în regiune, a scris AFP.

Mostafa Salem, reporter CNN specializat pe politica Orientului Mijlociu și afaceri regionale, a scris într-o analiză că atât Washingtonul, cât și Teheranul semnalează că au capacitatea de a suporta un impas prelungit, chiar dacă această situație ar putea forța restul lumii să plătească un preț mare pentru un război pe care nu l-a ales, având în vedere efectele economice ale conflictului.

Faptul că Iranul nu pare dispus să facă un compromis acceptabil pentru SUA sugerează că este confortabil cu situația, în ciuda blocadei navale americane care îi amenință economia. De partea cealaltă, Trump a spus că „nu se grăbește” și rămâne fidel blocadei sale navale, chiar dacă unii analiști cred că va fi nevoie de săptămâni până când va putea fi exercitată presiunea necesară asupra unui Iran trecut prin ani de sancțiuni, a mai scris reporterul.