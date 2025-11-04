Mark Rutte vine miercuri la București. Șeful NATO va fi primit de președintele Nicușor Dan la Cotroceni

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, va veni miercuri, 5 noiembrie, la București, unde va participa la Forumul NATO al Industriei de Apărare, anunță Administrația Prezidențială.

Aceasta va fi prima vizită făcută de Mark Rutte în România de la preluarea conducerii Alianței. Șeful NATO va fi primit de președintele României, Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, la ora 13.30, potrivit agendei președintelui.

„Vizita înaltului oficial al NATO are loc în contextul participării la Forumul NATO pentru Industria de Apărare / NATO-Industry Forum (București, 5-6 noiembrie 2025), eveniment destinat dialogului strategic cu industriile de apărare din statele Aliate. Președintele României și Secretarul General al NATO vor participa împreună la Forum în data de 6 noiembrie 2025.

Administrația Prezidențială precizează că în programul oficial al secretarului general al NATO mai figurează întâlniri cu alți oficiali români, precum și participarea la un eveniment de diplomație publică.

Programul lui Mark Rutte în România

În jurul orei 13:00, va sosi Rutte la Palatul Cotroceni și va fi întâmpinat în holul de onoare.

„Pe agenda discuțiilor Președintelui Nicușor Dan cu Secretarul General al NATO se vor afla amenințările cu care se confruntă Alianța Nord-Atlantică, în special Flancul Estic, precum și modalitățile de creștere a securității României și a capacității colective de apărare și descurajare”, a transmis Administrația Prezidențială.

După-amiază, Rutte va veni la Guvern, unde va fi primit de premierul Bolojan. Iar seara, va merge în Parlament. Joi, Rutte merge la NATO Industry Forum, unde vor susține discursuri atât el, cât și Nicușor Dan.