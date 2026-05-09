Marş de Ziua Europei în București. Ora la care începe și traseul manifestaţiei

Evenimentul "Un singur drum: EUROPA" organizat in Bucuresti pe 9 mai 2025. Inquam Photos / Adriana Neagoe

O manifestaţie cu tema „Un singur drum – Europa” este organizată astăzi, 9 mai, în centrul Capitalei, cu ocazia Zilei Europei.

„Uniunea Europeană este vocea noastră — o voce a libertății, a drepturilor egale și a unei societăți în care fiecare individ are șansa de a trăi cu demnitate”, au transmis organizatorii marşului, pe Facebook.

Aceștia spun că „statul de drept rămâne o necesitate fundamentală”.

„Fără adevăr, fără respectarea legii, fără o justiție independentă și fără investiții în educație, cercetare și cultură, nu poate exista un viitor democratic. Apartenența la Europa este cea mai sigură garanție a transparenței și a dreptății. Acum este momentul să susținem vocea comună a Europei — împotriva slăbiciunilor interne și a amenințărilor externe, împotriva injustiției, a minciunii, a corupției și dezbinării!”, au mai transmis aceștia.

La marșul pro-UE din 2025, înainte de turul al doilea al prezidențialelor dintre Nicușor Dan și George Simion, a fost o mobilizare fără precedent.

Programul manifestației

Participanții se vor aduna în Piața Universității, începând cu ora 17:00, de unde vor pleca în marș către Piața Victoriei începând cu ora 19:30.

Jandarmeria Capitalei a anunţat că va lua măsuri pentru a asigura ordinea publică şi protecţia participanţilor la eveniment.

Potrivit Jandarmeriei Capitalei, manifestaţia a fost declarată şi avizată în cadrul Comisiei de Avizare a Cererilor de Organizare a Adunărilor Publice din Primăria Municipiului Bucureşti, după cum urmează:

între orele 17:30 – 18:00, adunarea participanţilor în Piaţa Universităţii, zona Pieţei 21 Decembrie 1989 şi zona trotuarului adiacent parcului din faţa Teatrului Naţional Bucureşti;

între orele 18:00 – 19:30, adunare publică, constând în alocuţiuni în Piaţa Universităţii;

între orele 19:30 – 20:30, deplasare pe sensul de circulaţie, pe traseul: Piaţa Universităţii – Bd. Nicolae Bălcescu – Bd. Gheorghe Magheru – Piaţa Romană – Bd. Lascăr Catargiu – Piaţa Victoriei (punct final în alveola centrală);

între orele 20:30 – 22:30, adunare publică în Piaţa Victoriei – alveola centrală;

între orele 22:30 – 23:00, defluirea totală a participanţilor.

În funcţie de numărul participanţilor, traficul rutier în Piaţa Victoriei poate fi restricţionat, motiv pentru care Brigada Rutieră recomandă conducătorilor de autovehicule evitarea zonei.