Parada militară de la Moscova. Când începe și ce știm despre cel mai restrâns astfel de eveniment din ultimii ani

Rusia organizează sâmbătă dimineață cea mai restrânsă paradă de Ziua Victoriei din ultimii ani după ce Donald Trump a anunțat un armistițiu de trei zile în războiul din Ucraina, confirmat de Kremlin și de Volodimir Zelenski, care a emis un decret care „permite” să aibă loc defilarea din Piața Roșie.

Preşedintele american a anunţat vineri seară un armistițiu de trei zile între Ucraina şi Rusia, începând de sâmbătă, 9 mai, până luni, 11 mai. „Să sperăm că acesta va fi începutul sfârșitului unui război foarte lung, sângeros și greu”, a spus Trump, precizând că armistițiul va include totodată „un schimb de prizonieri de câte 1.000 de deținuți din fiecare țară”.

La scurt timp, Zelenski a emis un decret prin care „permite” desfășurarea paradei militare de Ziua Victoriei în Rusia și garantează că nicio armă ucraineană nu va fi îndreptată spre Piața Roșie din Moscova.

Cu doar 21 de ani în urmă, Putin stătea lângă președintele american George W. Bush la parada de la Moscova, alături deliderul francez Jacques Chirac și de cel chinez Hu Jintao.

Acum, singurul lider occidental este președintele slovac Robert Fico. În schimb vor participa președintele belarus Alexander Lukashenko, regele Sultan Ibrahim din Malaezia și președintele Laosului, Thongloun Sisoulith.

„În general, totul este ca de obicei”, susține Kremlinul

Parada din 9 mai de pe Piața Roșie marchează cea mai importantă sărbătoare națională a Rusiei – un moment pentru a celebra victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste și pentru a aduce un omagiu celor 27 de milioane de cetățeni sovietici, inclusiv mulți din Ucraina, care au murit acel război.

Parada va începe la ora locală 10:00 (aceeași oră în România).

Folosită odinioară pentru a etala vasta armată a Rusiei, inclusiv rachetele balistice intercontinentale cu capacitate nucleară, parada din acest an nu va avea tancuri sau alte echipamente militare rulând pe caldarâmul Pieței Roșii

Soldații vor mărșălui în continuare în umbra Mausoleului lui Vladimir Lenin, avioanele de vânătoare vor zbura deasupra turnurilor Kremlinului, iar președintele Vladimir Putin va ține un discurs înainte de a depune flori la mormântul Soldatului Necunoscut.

„În general, totul este ca de obicei, cu excepția demonstrației de echipament militar”, a declarat pricnipalul consilier de politică externă de la Kremlin, Yuri Ușakov.

Rusia a avertizat Ucraina să nu îi strice parada

Rusia, care a invadat Ucraina în 2022, a avertizat că orice încercare a Kievului de a perturba evenimentul de sâmbătă ar duce la un atac masiv cu rachete asupra capitalei ucrainene. Moscova le-a spus diplomaților străini că ar trebui să-și evacueze personalul din Kiev în cazul unui astfel de atac.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a emis un decret ironic prin care „permite” desfășurarea paradei militare rusești din 9 mai și afirmă că armele ucrainene nu vor viza Piața Roșie.

Moscova este apărată de inele de apărare aeriană și bariere electronice concepute pentru a deruta și a doborî dronele și rachetele care se apropie de capitală, care, împreună cu regiunea înconjurătoare, are o populație de 22 de milioane de locuitori.

Rusia sărbătorește cu o zi mai târziu față de Occident

După ce Germania nazistă a invadat Uniunea Sovietică în 1941, Armata Roșie a respins în cele din urmă forțele naziste până la Berlin, unde Adolf Hitler s-a sinucis, iar steagul roșu al victoriei sovietice a fost arborat deasupra Reichstagului în mai 1945.

Capitularea necondiționată a Germaniei naziste a intrat în vigoare la ora 23:01, pe 8 mai 1945, marcată ca „Ziua Victoriei în Europa” de Marea Britanie, Statele Unite și Franța.

La Moscova era deja 9 mai, care a devenit „Ziua Victoriei” a Uniunii Sovietice în ceea ce rușii numesc Marele Război Patriotic din 1941-1945.

Dar parada din acest an are loc pe fondul unui val de anxietate la Moscova cu privire la rezultatul final al conflictului din Ucraina.

Războiul a ucis sute de mii de oameni, a lăsat zone întregi din Ucraina în ruine și a secătuit economia Rusiei de 3.000 de miliarde de dolari, în timp ce relațiile Rusiei cu Europa sunt mai proaste decât în orice moment de la apogeul Războiului Rece.