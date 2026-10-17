Marșul „Împreună pentru Siguranța Femeilor” are loc sâmbătă, în București și în alte nouă orașe din țară

Cea de-a XII-a ediție a marșului „Împreună pentru Siguranța Femeilor!” va avea loc, sâmbătă, în București și în alte nouă orașe din țară, potrivit unui comunicat al Rețelei pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor citat de Agerpres.

„Ieșim în stradă pentru că ne dorim o lume în care fetele și femeile cresc și trăiesc fără frică, cu încredere și libertate. Vrem să ne arătăm solidaritatea față de toate femeile și fetele care trăiesc, zi de zi, cu frica violenței. În acest an au fost deja documentate 30 de femicide. Aceste crime ar fi putut fi prevenite dacă autoritățile ar fi evaluat riscul, ar fi luat măsuri de protecție și ar fi intervenit la timp. Statul are obligația de a proteja femeile împotriva violenței domestice și a violenței de gen. Vrem ca femeile care au supraviețuit violenței să aibă încredere că justiția le protejează și le face dreptate”, transmit organizatorii.

În București marșul va porni la ora 15:00 din Piața Universității, la statui. La Brașov marșul va începe tot la ora 15:00, de la Aula S. Chiriacescu; la Baia Mare de la 10:30, Casa de Cultură; la Timișoara – 16:00, Piața Victoriei; la Cluj-Napoca – 15:00, Monumentul Memorandiștilor; la Arad – 14:30, Palatul Administrativ; la Piatra Neamț – 17:00, Curtea Domnească; la Târgu Mureș – 11:00, Cetatea Medievală; la Mizil – 11:30, Primărie; comuna băcăuană Valea Seacă – 13:00, Centrul comunitar.

Rețeaua pentru Prevenirea și Combaterea Violenței împotriva Femeilor (Rețeaua VIF) solicită implementarea Legii femicidului astfel încât în toate cazurile de violență împotriva femeilor și fetelor să fie evaluat și identificat riscul de către polițiști, procurori, judecători și să poată fi dispuse de îndată măsuri de protecție care să prevină noi crime.

Rețeaua VIF mai cere educație pentru egalitate de gen în sistemul formal de învățământ, precum și înființarea registrului național privind situațiile de violență domestică, măsuri speciale de protecție și sprijin pentru copiii care își pierd un părinte ca urmare a violenței domestice, inclusiv prin măsuri de sprijin juridic, social, educațional și financiar.

Consolidarea ordinelor de protecție și a ordinelor de protecție provizorii, prin îmbunătățirea procedurii privind emiterea lor, prin revizuirea formularului de risc și micșorarea timpului de completare a tuturor documentelor necesare este o altă solicitare a rețelei.

De asemenea, se cere protecție sporită împotriva violenței cibernetice, precum și formarea obligatorie a personalului din instituții specific pe abordarea cazurilor de violență, astfel încât intervenția polițiștilor și a specialiștilor din serviciile sociale, sănătate, educație și justiție să fie mai bine adaptată tuturor tipurilor de violență.