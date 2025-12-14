Martin Parr, cronicarul vremurilor noastre. „În fotografie, îmi place să creez ficțiune din realitate”
„În fotografie, îmi place să creez ficțiune din realitate. Încerc să fac acest lucru preluând prejudecățile naturale ale societății și dându-le o întorsătură”, spunea fotograful englez Martin Parr.
Martin Parr (1952 – 2025) a reușit să ofere privitorului fotografiilor lui ocazia de a vedea lumea din perspectiva sa unică. Cu un dezvoltat simț, afinitate pentru grotesc, el a ales motive ciudate, culori stridente.
Termenul folosit de Parr pentru a descrie puterea copleșitoare a imaginilor publicate este „propagandă”. O contracara cu armele alese de el: critica, seducția și umorul. Drept urmare, fotografiile lui sunt originale și distractive, accesibile și ușor de înțeles. Dar, în același timp, ele ne arată într-un mod pătrunzător cum trăim, cum ne prezentăm celorlalți și ce prețuim.
