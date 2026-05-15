Nicușor Dan a numit un nou consilier de stat. Cine e Martina Orlea și ce rol a jucat în campania prezidențială

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul pentru numirea în funcţia de consilier de stat a Martinei Orlea, începând de luni. Ea va activa în cadrul Departamentului de Securitate Națională, au declarat surse oficiale pentru HotNews.

Martina Orlea a lansat primul proiect apolitic de training a independenţilor pentru alegerile locale din 2028, intitulat „Spre Primărie”, potrivit News.ro, un program de pregătire și susținere pentru candidați noi la primării și consilii locale pentru scrutinul din 2028.

Potrivit prezentării de pe site-ul acestui proiect, ea lucrează în campanii politice de peste șase ani și este specializată în comunicare digitală și storytelling, notează Agerpres.

A lucrat la campanii politice pe trei continente, printre care unele pentru UK Labour, Partidul Democrat în SUA și PAS în Moldova.

A condus strategia de digital și voluntari a lui Nicușor Dan pentru campania prezidențială din 2025, potrivit aceleiași surse.

Martina Orlea a absolvit în 2019 Academia de Studii Economice din Bucureşti, facultatea de Relaţii Economice Internaţionale în limba engleză și un master în dezvoltare internațională la Hertie School din Berlin, se arată pe profilul acesteia de LinkedIn.

Martina Orlea lucrează din 2021 la compania londoneză Electica, care dezvoltă tehnologii și instrumente de targetare pentru campanii politice. Din 2024, ea ocupă funcția de chief of staff.