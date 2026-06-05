Mărturia femeii rănite de drona care a explodat în blocul de la Galați: „Ardea holul, era o flamă mare. Am început să strig copilul”

Femeia care locuia în apartamentul de la etajul 10 al blocului devastat de explozia unei drone rusești a povestit, pentru Digi24, cum a trăit haosul nopții prin ce a trecut împreună cu fiul ei de 14 ani. Atât ea, cât și copilul ei au ajuns cu răni ușoare la spital.

Drona rusească s-a prăbușit, în noaptea de 28 spre 29 mai, peste un bloc din Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de un incendiu la un apartament de la etajul 10, unde locuia o mamă și fiul ei de 14 ani.

Femeia a povestit că s-a trezit în mijlocul haosului, cu tavanul prăbușit și holul în flăcări.

„Ardea holul, era o flamă mare, nu știam cu ce să o asociez, se zguduia. Și am strigat. Am început să strig copilul. Știu că nu m-am auzit în urechi. I-am zis – Ieși afară! Știu că i-am repetat întruna: Ieși afară! Copilul nu venea”, a declarat femeia, pentru Digi24.

„Era o vibrație mai mare, nu știu, inițial am gândit că e cutremur. Și zic, dar… de ce flamă? De ce arde holul?”, a mai spus femeia.

Gândul femeii a fost la băiatul său, cum să-l salveze, deși nu înțelegea foarte bine ce se petrece.

„Am început să strig copilul. Știu că nu m-am auzit în urechi. Nu știu cum să spun… nici nu mă trezisem bine, încercam să strig, însă nu aveam voce. Am strigat până copilul mi-a răspuns. I-am zis – Ieși afară! Știu că i-am repetat – Ieși afară!”, a mai spus femeia.

Femeia a povestit și cum a reușit să iasă din apartament.

„Îmi aduc aminte clar că am tras de ușă și nu s-a deschis, nu știu cum a intrat cheia atunci, dar a intrat. Și știu că era blocată de moloz. Atunci m-am speriat un pic. Am zis: ce fac, dacă nu deschid ușa? Am tras de ea până s-a deschis”, a mai spus femeia.

Aceasta a mai spus că din tavan curgeau picături de bitum,

„Molozul, nu știu cum să vă explic, tavanul, era așa, cu vârf! Și nu am putat să trec peste el. Am mers pe lângă, pentru că curgea (…) picături de bitum, cred”, a mai spus femeia.

Ea și fiul ei au ajuns pe scara blocului, acolo unde i-au găsit pompierii. Ulterior, au fost transportați la spital cu ambulanța.

„Mie mi se pare ireal, sincer (…) Îmi spunea cineva „nu îmi vine să cred!”. Nu știu dacă tu mă crezi, eu sunt pe patul de spital și mie nu îmi vine să cred”, a mai spus ea.

Drona prăbuşită peste un bloc din Galaţi

Drona care a lovit un bloc din Galați a fost un model rusesc de tip Geran-2. A avut o încărcătură de luptă de tip High-Explosive, de 30 de kilograme, care a explodat la impact, a anunțat Ministerul Apărării Naționale (MApN).

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență, pe 29 mai, ședința CSAT și a numit prăbușirea dronei rusești la Galați „cel mai grav incident de securitate produs pe teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei”.

„Am avut o dronă rusă, Gheran-2, plecată din Rusia. Cunoaștem traiectoria, cunoaștem pe unde a trecut prin Ucraina, cunoaștem pe unde a intrat în România, parte dintr-un roi de 43 de drone rusești, din care doar una a ajuns pe teritoriul României”, declara Nicușor Dan, la finalul ședinței CSAT.

În urma ședinței CSAT, s-a decis închiderea Consulatului rus de la Constanța, iar consulul Andrey Kosilin a fost declarat persona non grata.