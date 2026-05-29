Prima reacție a lui Nicușor Dan, după prăbușirea dronei la Galați. A fost convocat CSAT

Președintele Nicușor Dan va convoca vineri o ședință a Consiliului Suprem de Apărare a Țării, după ce o dronă s-a prăbușit și a explodat pe un bloc din centrul municipiului Galați, au declarat surse oficiale pentru HotNews.

Conform surselor citate, ședința este programată de la ora 11 la Palatul Cotroceni. Informația a fost confirmată ulterior de șeful statului.

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”, a transmis președintele, în prima sa reacție după prăbușirea dronei pe blocul din Galați, într-un mesaj publicat pe Facebook.

Dan a precizat că este alături de gălățenii afectați de incidentul din timpul nopții, care are nevoie de un „răspuns ferm, coordonat”.



„Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român. Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură — la nivel național, aliat și internațional”,

Șeful statului a spus fără echivoc că Rusie este principala vinovată pentru incidentul de la Galați.

„Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni”, a subliniat Dan.

Dan a precizat că Forțele Armate Române au respectat procedurile stabilite în astfel de situații și că au avut un „ordin ferm” de a doborî drona dacă le-ar fi permis condițiile pentru o astfel de operațiune „fără riscul producerii de victime sau distrugeri la sol”.

„După ce radarele armatei au detectat drona la intrarea în spațiul aerian național, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT au urmărit drona în spațiul aerian național. Decizia de a nu angaja ținta a fost luată pentru că nu au existat condițiile care să permită distrugerea ei fără riscul periclitării accentuate a siguranței populației civile”, a precizat Dan.

Președintele a indicat că răspunsul României „este ferm și pe mai multe paliere”, enumerând mai multe măsuri, „parte dintre ele deja realizate”.

1. Informarea aliaților – Toți aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană au fost informați despre incident. Comunicarea cu structurile militare aliate este în desfășurare în timp real.

2. Capabilități antidrone aliate suplimentare – România a solicitat formal ca aliații să deplaseze pe teritoriul național capabilități antidrone suplimentare, pentru consolidarea apărării noastre și a Flancului Estic al Alianței, în conformitate cu instrucțiunile SACEUR.

3. Sesizarea Consiliului de Securitate al ONU – România va informa oficial Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite cu privire la această încălcare brutală și repetată a dreptului internațional de către Federația Rusă. Președintele României, Nicușor Dan

Dan a adăugat că a fost declanșată o „anchetă completă privind împrejurările căderii dronei și au fost dispuse expertize tehnice pentru recuperarea fragmentelor în vederea identificării precise a tipului de armament și a traiectoriei”.

„Am cerut Ministerului Afacerilor Externe să prezinte neîntârziat o serie de măsuri de luat în privința relației cu Federația Rusă, proporționale cu această situație atât de gravă”, a subliniat Dan.

O dronă s-a prăbușit, în noaptea de joi spre vineri, în jurul orei 02:00, pe un bloc din orașul Galați, au anunțat autoritățile.

Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu, la un apartament situat la etajul 10 al blocului de locuințe. Două persoane au fost rănite.

Știre în curs de actualizare.