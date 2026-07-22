Mărturia pasagerului aspirat pe geamul Ryanair în timpul zborului. Cum s-a petrecut totul

Antreprenorul sârb Ljubisa Karović spune, pentru The Guardian, că este un adevărat miracol faptul că a supraviețuit pentru a povesti incidentul prin care a trecut în timpul unui zbor Ryanair din Grecia către Germania, la începutul lunii iulie.

Ljubisa Karović, 61 de ani, a fost aspirat cu capul înainte în exteriorul unei aeronave Ryanair după ce o defecțiune a făcut ca fragmente desprinse din motor să lovească un geam din acril al avionului, în timpul unui zbor de la Salonic la Memmingen.

Cu capul susținut de o orteză, bărbatul a povestit pentru The Guardian prin ce a trecut. Își amintește de explozia care a avut loc chiar înainte ca el să fie aproape aspirat afară din avion.

Zgomotul asurzitor al geamului care s-a spart l-a trezit din somn la locul 11F, locul său de la geam din zborul Ryanair.

11 zile și 11 nopți mai târziu, haosul prin care a trecut încă îl ține treaz noaptea.

„Explozia este ceea ce îmi amintesc”, a spus antreprenorul sârb într-un interviu acordat The Guardian.

„Este zgomotul dinaintea haosului, zgomotul care este mereu acolo când închid ochii să adorm”, a mai spus bărbatul.

„Sunt norocos”

Durerea îl bântuie pe Ljubisa Karović, iar motivul este ușor de înțeles. Vânătăile de pe brațul său drept, care se întind până la axilă și piept, stau mărturie pentru un fapt pe care puțini îl vor uita: faptul că bărbatul a fost aspirat printr-un geam al avionului – care s-a desprins în timpul zborului, în circumstanțe care fac încă obiectul unei anchete – și a supraviețuit.

„Sunt norocos. Nu-mi amintesc prea multe, iar capul și gâtul încă mă dor, dar sunt încă în viață. Poate că a fost centura de siguranță, faptul că eram încă prins cu ea. Dar poate că e soarta. Cred în Dumnezeu și îi mulțumesc în fiecare zi”, a adăugat bărbatul.

Șocul prin care a trecut a fost copleșitor, dar faptul că poate povesti ce s-a întâmplat este un adevărat miracol.

Avocatul său grec, Vasilis Tsiaras, l-a descris pe clientul său ca fiind „în viață din greșeală”.

„Ljubisa a fost la un pas de moarte. Când cabina s-a depresurizat, a fost aruncat pe fereastră de la piept în sus și și-a pierdut imediat cunoștința. Se afla în acel avion care se îndrepta spre Germania pentru a sărbători ziua de naștere a fratelui său. În schimb, la aproape 5.000 de metri, s-a trezit cu capul și brațul drept în afara aeronavei, în timp ce aceasta se deplasa cu o viteză de peste 600 km/h. Imaginați-vă asta! A privit moartea și s-a întors”, a spus avocatul.