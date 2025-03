Mărturia unei supraviețuitoare a incendiului cu zeci de morți din Macedonia de Nord: Oamenii s-au călcat în picioare încercând să scape din clubul în flăcări

Oamenii s-au călcat în picioare în încercarea disperată de a scăpa din clubul „Pulse” din Kocani, Macedonia de Nord, cuprins de flăcări în urma unui incendiu izbucnit sâmbătă seară, în timpul unui concert la care participau aproximativ 1.500 de oameni, relatează Reuters.

În incendiu care a șocat Macedonia de Nord au murit cel puțin 59 de persoane și alte peste 100 au fost rănite, potrivit autorităților. O supraviețuitoare a vorbit despre momentele de groază prin care a trecut și cum oamenii s-au călcat în picioare încercând să se salveze.

„Toată lumea încerca să se salveze”, a povestit Marija Taseva, o tânără de 22 de ani, pentru televiziunea locală 5. În timp ce încerca să scape, a căzut, și oamenii au trecut peste ea. Tânăra a fost rănită la față și s-a pierdut de sora sa, care este încă dispărută.

„Nu o putem găsi în niciun spital”, a declarat Marija Taseva.

Aproximativ 148 de persoane au fost spitalizate în Skopje, Kocani şi în oraşele învecinate, a declarat ministrul sănătăţii Arben Taravari în cadrul unei conferinţe de presă.

Postul public MRT din Macedonia de Nord a raportat anterior că 27 de persoane au fost spitalizate la Spitalul Municipal Skopje cu arsuri grave, iar alte 23 au fost tratate la Centrul Clinic, dar bilanțul victimelor este în creștere. Printre răniţi se aflau şi minori.

Proprietarul clubului de noapte a fost reținut, a anunțat agenţia de presă de stat din Macedonia de Nord, Mia, preluată de Reuters.

Potrivit MIA incendiul a izbucnit în clubul de noapte „Pulse” din acest oraş cu aproximativ 30.000 de locuitori, în timpul unui concert susţinut de DNK, un grup hip-hop foarte popular în ţară. Publicul de la concert, care a început la miezul nopţii, era format în principal din tineri, potrivit aceleiaşi surse.

Incendiul, care a început în jurul orei 3 a.m. (0200 GMT), a fost provocat de „dispozitive pirotehnice” ale căror scântei au declanşat focul, a declarat ministrul de interne Pance Toskovski.

Procurorul general al Macedoniei de Nord, Ljupco Kocevski, a declarat că cinci procurori vor investiga incidentul. „În acest moment, au fost emise ordine de colectare a probelor”, iar unele persoane au fost intervievate, a declarat Kocevski, fără a oferi detalii.

O înregistrare video de la eveniment, verificată de Reuters, arată o formaţie care cânta pe scenă, flancată de două rachete de semnalizare care aruncau scântei albe în aer, dintre care unele au aprins tavanul.

După ce a vizitat răniţii într-un spital din Skopje, preşedintele Macedoniei de Nord, Gordana Siljanovska Davkova, îmbrăcată în negru şi luptându-se cu lacrimile, a declarat că autorităţile sunt gata să facă totul pentru a-i ajuta pe toţi cei afectaţi.

„Pur şi simplu nu pot să înţeleg acest lucru … ce dezastru, ce tragedie”, a spus ea.

North Macedonia: At least 50 people died in a fire in a disco in Kočani

Video: https://t.co/NfIJloWjBO pic.twitter.com/LwCR0I4w6i