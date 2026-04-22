Mărturii despre postul digital. Cum arată viața fără smartphone după doar 30 de zile

Aproximativ 30 de tineri americani au povesti experiența lor după ce au renunțat la telefoanele inteligente timp de o lună și au folosit dispozitive învechite, clasice cu clapetă. Ei au renunțat să folosescă Google Maps pentru a se deplasa în oraș, nu au mai intrat pe Instagram în timp ce așteptau autobuzul și au renunțat la căști pentru a asculta ciripitul păsărilor, notează AFP.

„Așteptam autobuzul și nu știam când va sosi”, și-a amintit Jay West, în vârstă de 29 de ani. În timpul celor patru săptămâni petrecute cu un telefon de modă veche, fără aplicații, el a povestit că își căuta telefonul în buzunar, îl deschidea pentru a-l privi „și își dădea seama că nu se întâmplă nimic”.

„M-am plictisit, și trebuie să accept asta”, și-a continuat el experința într-o grădină comună din Washington, unde s-a reunit grupul, format mai ales din tineri care locuiesc în cartierele la modă, pentru a povesti lecțiile învățate în urma celor patru săptămâni de post digital.

Lângă el se află Rachael Schultz, în vârstă de 35 de ani, care a explicat că a trebuit să ceară indicații de orientare unor necunoscuți pe bicicletă. Lizzie Benjamin, în vârstă de 25 de ani, a recuperat vechile CD-uri înregistrate de tatăl ei pentru a asculta muzică fără Spotify.

Bobby Loomis, care a renunțat să asculte muzică la căști, s-a bucurat de cântecul păsărilor în timp ce mergea pe stradă. Tânărul a mărturisit că înainte de această cură îi era greu să urmărească un singur episod dintr-un serial fără să-și verifice notificările.

Înainte de acest experiment, Loomis petrecea zilnic șase ore cu ochii în telefon. După postul digital, timpul a scăzut la patru ore, ceea ce corespunde mai mult sau mai puțin mediei adulților americani.

Dezvățarea de ecrane

Scăderea atenției, probleme de somn și anxietate sunt câteva din problemele cu care se confruntă oamenii lipiți prea mult de ecrane. Însă din ce în ce mai multe persoane conștientizează nocivitatea rețelelor de socializare și încearcă să stea mai mult offline.

Peste două treimi dintre tinerii cu vârste cuprinse între 18 și 29 de ani ar dori să-și reducă timpul petrecut în fața ecranului, potrivit unui sondaj YouGov realizat anul trecut.

La sfârșitul lunii martie, un tribunal din California a hotărât că platformele Instagram și YouTube, deținute de Meta și Google, sunt vinovate că dau dependență, un moment de cotitură în istoria rețelelor de socializare.

Astfel, se dezvoltă aplicații dedicate detoxului digital, gadgeturi de blocare a telefoanelor și grupuri precum cel din Washington, care interzic complet smartphone-urile pentru o anumită perioadă. Presa americană relatează despre săptămâni de „dietă” de rețele sociale în campusurile universitare sau despre seri între prieteni, fără ecrane, în New York.

O deconectare completă timp de câteva săptămâni permite „să te simți mai bine și să-ți îmbunătățești capacitatea de a rămâne atent”, a subliniat Kostadin Kushlev, cercetător în psihologie la Universitatea Georgetown.

Primele studii, inclusiv unul la care a fost co-autor, sugerează că aceste efecte pozitive „persistă” în timp, a adăugat el.

Dar pentru a reuși să „rupă” dinamica dependenței, „trebuie să ai o viață socială împlinit”, a insistat Josh Morin, unul dintre participanții la această „lună deconectată”.

„Înflorirea unei mișcări reale”

Acest program este organizat de aproape un an de compania Dumb.co pentru 100 de dolari de persoană, sumă care include împrumutul unui telefon cu clapetă cu câteva funcții (apeluri și mesaje text, WhatsApp, Uber) sincronizate cu smartphone-ul. Tânăra companie a afirmat că va depăși pragul de 1.000 de vânzări în luna mai.

Kendall Schrohe, în vârstă de 23 de ani, a urmat această cură la Washington în luna ianuarie. Acum reușește să se orienteze în jurul casei fără Google Maps. Iar despre Instagram a spus că „s-a terminat, e îngropat”.

Graham Burnett, profesor la Princeton, a declarat că vede „înflorirea unei mișcări reale”, pe care o compară cu nașterea mișcării ecologiste începând cu anii 1960.

Cartea pe care tocmai a co-scris-o , „Manifestul mișcării pentru eliberare a atenției”, se înscrie într-un val de lucrări recente care promovează cumpătarea în utilizarea instrumentelor digitale.

„Ne aflăm într-un moment de cotitură, valul se retrage” pentru aceste „tehnologii dăunătoare”, a estimat și Ashley Shea, doctorandă la Universitatea Cornell. „Generația Z”, din care fac parte cei născuți începând cu sfârșitul anilor 1990, „dorește foarte mult să-și limiteze utilizarea (telefonului), iar acest lucru este un lucru bun.”

Sursă foto: Dreamstime.com