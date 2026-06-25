Mărturii după cutremurele din Venezuela: „Mă simțeam de parcă eram în apă / Un vuiet puternic venea din pământ”

Supraviețuitorii celor două cutremure cu magnitudinea de peste 7 din Venezuela au descris teroarea prin care au trecut în timp ce clădirile crăpau și se cutremurau în jurul lor, iar oamenii alergau țipând pe străzi.

Primul cutremur, cu o magnitudine de 7,2, s-a produs la ora 18:04 ora locală (01:04 în România) la o adâncime de 21,9 km, la aproximativ 200 km vest de Caracas, potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS).

Al doilea cutremur, cu magnitudinea de 7,5 și produs la o adâncime de 10 km, a fost înregistrat 39 de secunde mai târziu, la 45 km distanță, urmat de aproximativ 20 de replici.

„Este cel mai puternic cutremur pe care l-am simțit vreodată în viața mea”, a spus jurnalista și colaboratoarea BBC Mundo, Nicole Kolster. Se afla la etajul 7 al unui bloc de apartamente din Palos Grandes, centrul orașului Caracas, când a început cutremurul.

„Am văzut geamurile mișcându-se și singurul lucru la care m-am putut gândi a fost să mă bag între ușa de la intrare și grindă, ca să încerc să mă protejez”, a povestit Kolster, pentru BBC. A stat acolo „o bună perioadă”, până când i-a auzit pe oameni strigând ca toată lumea să iasă în stradă. „Am crezut că o să cadă clădirea peste mine”, a spus ea.

O supraviețuitoare din Caracas a spus că a simțit „un vuiet venind din pământ” când a lovit primul cutremur.

„Pereții se mișcau și mă simțeam ca și cum aș fi fost în apă”, a declarat Amparo Díaz pentru CNN.

Díaz a spus că s-a aruncat pe podeaua apartamentului ei de la etajul patru și s-a rugat în timp ce pereții crăpau în jurul ei.

„Bucătăria s-a prăbușit. Peretele din sufragerie e pe cale să se prăbușească, încă o mișcare și se va prăbuși”, a spus femeia.

Galerie foto

(+1) :

O altă locuitoare din Caracas a declarat că a simțit cutremurul timp îndelungat.

„În casa mea, paharele, farfuriile – totul – au căzut”, a spus María Rodríguez.

„Se vedea cum apa din piscinele hotelurilor se revarsă, iar pe străzi sunt multe dărâmături și multă lume afară”, a spus femeia.