VIDEO Masacru în Iran sub „blackout” digital: Forțele de securitate trag în protestatari. Martorii descriu „cadavre îngrămădite” în spitale și scene dramatice pe străzile din Teheran

Protestele în Iran au continuat pentru a 14-a seară, cu forțele de securitate iraniene care au folosit forța letală împotriva protestatarilor din toată țara. Imaginile din Teheran și Kahrizak arată zeci de cadavre în saci mortuari, iar martorii au declarat pentru CNN că au văzut „cadavre îngrămădite” în spitale. Aceste violențe au loc în timp ce regimul a oprit aproape complet accesul la internet, potrivit presei iraniene.

Protestele izbucnite pe 28 decembrie 2025, ca reacție la inflația galopantă, s-au extins în peste 100 de orașe, devenind cea mai mare provocare pentru regimul de la Teheran din ultimii ani. Sâmbătă seară, forțele de securitate au trans în manifestanți, primele date indicând victime în masă, relatează Iran International.

Imagini obținute de Iran International din Kahrizak și din estul Teheranului, unde se află și spitalul Alghadir, arată zeci de cadavre depozitate în saci mortuari sau abandonate pe jos în hangare industriale. Martorii oculari au declarat pentru CNN că violențele de pe străzile capitalei sunt de o brutalitate extremă, o femeie descriind scene cu „cadavre îngrămădite unele peste altele” în interiorul unui spital.

Începând cu 8 ianuarie 2026, regimul de la Teheran a impus o izolare digitală aproape completă, măsură despre care NetBlocks afirmă că are scopul deliberat de a cenzura dovezile video ale masacrului. Deși internetul este blocat, noi imagini filmate pe ascuns în cartierul Poonak din Teheran arată mulțimi uriașe de oameni care continuă să protesteze, în ciuda focurilor de armă.

Videos from Mashhad show the northeastern city, considered the holiest in Iran for Shia Muslims, looking like a battlefield after two weeks of protests against the Islamic Republic. pic.twitter.com/hPIMILHyl6 — Iran International English (@IranIntl_En) January 11, 2026

Cel puțin 65 de persoane au fost ucise și peste 2.300 au fost arestate în cele două săptămâni de proteste antiguvernamentale care au zguduit țara, spun activiștii pentru drepturile omului.

Un medic acuză că autoritățile că au împușcat inclusiv pietoni și trecători

Un locuitor din vestul Iranului, contactat telefonic, a declarat că trupe ale Gărzilor Revoluţionare ale Iranului (IRGC) sunt desfășurate și au deschis focul în zona în care se află el, scrie Reuters.

Un medic iranian din Neyshabur, oraș aflat în nord-estul țării, a declarat într-un mesaj audio pentru CNN că autoritățile au folosit „puști militare” pentru a ucide „cel puțin 30 de persoane” acolo vineri. „Printre ele erau copii”, a spus femeia. „Un copil de 5 ani a fost împușcat în timp ce se afla în brațele mamei sale”, a mai susținut ea.

Medicul a acuzat autoritățile că au împușcat inclusiv pietoni și trecători. „Spitalele sunt extrem de haotice, iar pacienții sunt îngroziți să se interneze și să fie identificați”, a adăugat ea ea. „Din acest motiv, încercăm să informăm oamenii și să-i tratăm în mod confidențial în clinici”.

Agenția de știri semi-oficială Tasnim a relatat despre arestarea a 100 de „manifestanți înarmați” în orașul Baharestan, lângă Teheran.

Într-o declarație difuzată de televiziunea de stat, IRGC – trupele paramilitare – a acuzat „teroriștii” că au vizat baze militare și de aplicare a legii în ultimele două nopți. Gărzile Revoluționare spun că mai mulți cetățeni și personal de securitate au fost uciși, iar proprietăți publice și private au fost incendiate.

Armata Iranului a emis, de asemenea, o declarație în care spunea că va „proteja interesele naționale, infrastructura strategică a țării și proprietatea publică”, conform Reuters.

Înregistrări video obținute de Iran International aratău aseară mulțimi uriașe de oameni protestând în districtul Poonak din nord-vestul Teheranului.

Videos obtained by Iran International show huge crowds of people protesting in Poonak district in northwestern Tehran. pic.twitter.com/5BmBUOw6e1 — Iran International English (@IranIntl_En) January 10, 2026

Trump: „SUA sunt gata să ajute”

Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat sâmbătă că Statele Unite susțin poporul iranian, după ce președintele Donald Trump și-a reiterat vineri amenințarea de a ataca Iranul în cazul în care forțele de securitate vor ucide protestatarii.

Într-un nou mesaj postat pe Truth Social, Donald Trump a transmis sâmbătă seară că SUA sunt „gata să ajute” iranienii să obțină libertatea.

„Iranul se îndreaptă spre LIBERTATE, poate ca niciodată până acum. SUA sunt gata să ajute!!!” a scris sâmbătă președintele american, în timp ce demonstranții auieșit pe străzile Iranului pentru încă o noapte.

De asemenea, senatorul republican Lindsey Graham a transmis sâmbătă seară un mesaj pentru protestatarii din Iran și a spus că „ajutorul este pe drum”.

„Către poporul iranian: îndelungatul vostru coșmar se apropie de sfârșit. Curajul și hotărârea voastră de a pune capăt opresiunii au fost remarcate de Președintele Statelor Unite ale Americii și de toți cei care iubesc libertatea”, a declarat Graham într-o postare pe platforma X.

„Când președintele Trump spune «Să facem din nou Iranul măreț» înseamnă că protestatarii din Iran trebuie să iasă învingători în fața ayatollahului. Acesta este cel mai clar semnal de până acum că el, președintele Trump, înțelege că Iranul nu va fi niciodată măreț cu ayatollahul și acoliții săi la conducere. Tuturor celor care se sacrifică în Iran, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Ajutorul este pe drum”, a adăugat oficialul american.